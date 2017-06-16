Як і де ремонтуються тернопільські тротуари

З настанням літнього періоду у Тернополі продовжується капітальний ремонт дворів, доріг, міжквартальних проїздів та інших об’єктів благоустрою. Зокрема, цими днями триває капітальний ремонт трьох тротуарів на вул. С.Качали, вул. І.Франка та вул. Б.Хмельницького.

Від початку року у Тернополі вже завершено ремонт десяти тротуарів на вул. Новий Світ, вул. Глиняна, вул. Кн.Острозького (поблизу Філармонії), вул. Лозовецька, вул. Танцорова, вул. Білецька, вул. Макаренка (поблизу ЗОСШ №9), вул. Карпенка, вул. Дубовецька, а також від ЗОСШ №16 до котельні на бул. Просвіти,9А. На цих об’єктах проведено заміну бордюрного каменю та фігурних елементів мощення.

Зі слів очільника Тернополя Сергія Надала, цього року на ремонт тротуарів передбачено майже 6 млн. грн., за які заплановано відремонтувати 17 тротуарів у різних мікрорайонах міста.