Від сьогодні Тернопільщина має голову ОДА

Президент України Володимир Зеленський зараз перебває з робочим візитом у Тернополі. Кілька хвилин тому він представив голову Тернопільської облдержадміністрації — Ігоря Сопеля. Відтак розпочалася нарада з питань розвитку спиртової галузі України.

Довідково

Ігор Михайлович Сопель народився 16 вересня 1974 року в м. Хоростків Гусятинського р-н Тернопільської обл. Навчався у Хорстківській школі No 1, після закінчення якої вступив до Тернопільського державного технічного університету й отримав кваліфікацію інженер–механік. Трудову діяльність розпочав у 1991 р. на Хоростківському цукровому заводі слюсарем КВПіА, після чого обійняв посаду – інженер ТЕЦ, загалом пропрацював на підприємстві 13 років. У 2003 році розпочав підприємницьку діяльність.

З 2010 по 2019 керував Хоростківським регіональним структурним підрозділом ТОВ «Агробізнес» (підприємство займається виготовлення хлібобулочних і кондитерських виробів і зареєстроване у селі Токи Підволочиського району). Підрозділ обслуговує три райони — Гусятинський, Теребовлянський та Чортківський. Звільнився з посади у 2018 році, про що свідчить декларація, яку подав після звільнення.

З 2017 року — керівник федерації футболу у м. Хоростків.

Одружений, має сина Ігоря і дочку Галину. Дружина Ольга Мирославівна — депутат Хоростківської міської ради, також працює у Хоростківському відділенні ТОВ «Агробізнес», була довіреною особою чоловіка на виборах до парламенту. До речі, на позачергових виборах до Верховної Ради України балотувався від ПП «Слуга народу» на 166-му виборчому окрузі, але поступився самовисуванцю Миколі Люшняку, який представляє округ у парламенті. Хоча й набрав 19913 голосів і показав другий результат.

За декларацією, у власності Ігоря Михайловича Сопеля — магазин у Хоросткові (50 кв. м), МАФ (30 кв. м), квартира (68,2 кв. м), частка гуртожитку 27/100, загальною площею 171,9 кв. м.