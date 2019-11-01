Міська рада на Тернопільщині вже має свого інспектора праці
Чортківська міська рада вже має свого інспектора праці
Інспектор праці здійснюватиме контроль лише за трьома пріоритетними напрямами – з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, та належного оформлення трудових відносин.
Перш ніж проводити подібні перевірки, інспектор праці інформуватиме фізичних осіб-підприємців, що використання не задекларованої праці – це грубе порушення трудового законодавства.
Окрім того, проводитиме інформаційно-роз’яснювальну роботу на підтримку легалізації праці у різних обʼєктах торгівлі та сферах послуг міста. Інспектор праці спілкуватиметься з громадянами та закликатиме їх відповідально ставитися до свого майбутнього, адже отримуючи заробітну плату «в конверті», працівники втрачають не тільки соціальні гарантії сьогодні, а й позбавляють себе гідної пенсії в майбутньому.
Зауважимо, що така посада у штатному розписі виконавчого апарату передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».