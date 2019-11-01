Міська рада на Тернопільщині вже має свого інспектора праці

Чортківська міська рада вже має свого інспектора праці

Інспектор праці здійснюватиме контроль лише за трьома пріоритетними напрямами – з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, та належного оформлення трудових відносин.

Перш ніж проводити подібні перевірки, інспектор праці інформуватиме фізичних осіб-підприємців, що використання не задекларованої праці – це грубе порушення трудового законодавства.