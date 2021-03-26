Від сьогодні у Тернополі посилений карантин

Тернопільський міський штаб по боротьбі з COVID-19 прийняв рішення про посилення карантинних обмежень на території міста, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал під час засідання .

За словами мера, заклади громадського харчування в Тернополі тепер повинні будуть закриватися не пізніше 22 години, а правоохоронці повинні посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень за такими закладами.

Від водіїв таксі і їх пасажирів потрібне дотримання протиепідемічних норм. В одному легковому автомобілі може перебувати не більше трьох пасажирів, всі вони повинні бути в масці. Кожен автомобіль необхідно щодня дезінфікувати.

Всім організаціям, що надають послуги населенню, зокрема, банкам і підприємствам, які займаються електро-, газо- або водопостачанням, рекомендували здійснювати прийом громадян з використанням захисного скла і захисних масок.

З 29 березня учні 5-11 класів перейдуть на дистанційне навчання, учні 1-4 класів навчатимуться в очній формі.

“У разі виникнення захворювання, керівники садочків мають право приймати рішення про припинення роботи тієї чи іншої групи, в якій були виявлені хворі діти, працівники або вихователі”, – пояснив Надал.