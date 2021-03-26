На Тернопільщині за минулу добу від COVID-19 щепили 820 осіб

820 щеплень від коронавірусу зробили на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, з 25 лютого в області вакцину отримали 9 тисяч 278 осіб.

В Україні ж за вчора щепили 18 тисяч 738 людей, з початку пандемії вакцину отримали 174 тисячі 324 особи, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У 628 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Загалом від початку пандемії у 52 123 людей зафіксували COVID-19. Із них 725 – померли. Одужали 43 642 особи, каже обласного лабораторного центру Володимир Паничев:

“Тенденції поки що залишаються сталими. Рівень захворюваності доволі високий. Найкращою ситуацією була б відсутність подальшого росту. Думаю, що ми повторимо в певній мірі історію Івано-Франківської області. Сподіваюся, що максимальні рівні захворюваності ми вже пройшли, але, на жаль, певний доволі високий рівень захворюваності може протриматися два з половиною-три тижні”.