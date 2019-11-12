Як хлопці з села на Тернопільщині творять власну історію успіху

Троє братів Нетребчуків з Биковець Шумського району своїм прикладом ефективно показують, що успішним можна бути і в маленькому селі. Головне – не місце, а підхід до справи.

Ці хлопці, як розповідає середній брат, 29-річний Анатолій, ще з часів своєї юності хотіли організувати власний бізнес, пише ШумськINFO. Сімейна фірма, яку нині мають, назвали в кращих традиціях українства – Pradub – синонім міцності та надійності. Ці якості якраз і приваблюють всіх, і не лише потенційних покупців. Молоді биківляни, найменшому з яких, Юрію, 28 років, а старшому, Саші – 33, займаються виготовленням всіх видів меблів, та всього, що пов’язано з деревом та супутніми матеріалами.

У братів всі обов’язки у роботі чітко розподілені, як у відлагодженому годинниковому механізмі. Безперечно, домінантна роль належить Олександру – після закінчення Білокриницького лісотехнікуму довгий час працював у Львові на спеціалізованій фабриці по виробництву елітних меблів, де здобув високу кваліфікацію мебляра, столяра. Юра закінчив коледж із комп’ютерним спрямуванням – найперший помічник старшого з Нетребчуків. Анатолій, напевно, найбільш творча натура – викладач образотворчого мистецтва, талановитий художник, автор великої кількості полотен, бере участь в об’єднанні художників «Образ» у реставрації та художньому розписі храмів в Україні, Польщі. У сімейному тріо майстрів на ньому відповідальність за дизайн виробів, мистецьке оформлення, популяризацію Pradub. Після нетривалого скромного викладацького хліба, Анатолій вирішив втілити у задум давню юначу мрію. Для її реалізації, разом з Юрою, поїхав, як і мільйони українців, на заробітки у Польщу та Німеччину. Відчули на власній шкірі гіркий смак шахрайства. Не опустили руки – Толік знову вирушив на збирання польських полуниць, Юра – на будівництво. Зароблену власним потом частину грошей вклали у перший верстат – невеличкий і за розміром, і за вартістю торцювальний верстат. Тоді запропонували підключитися до них старшому Нетребчуку. Далі був пошук приміщення у Биківцях, згодом вирішили будувати скромний столярний цех на власному обійсті. Від часу реалізації бізнес-ідеї минає третій рік. Як розповідають брати Нетребчуки, темпи розвитку Pradub перевершують їхні найсміливіші очікування, як мінімум, на два роки вперед.

У цих хлопців обмежень на виготовлення виробів з дерева немає, вони можуть зробити все, виконати будь-яке бажання клієнта. А замовляють, здебільшого, двері, шафи, комоди. Географія – Шумщина, трапляється і Львів. Ось нещодавно завершили виготовлення стильної дизайнерської, трудомісткої кухні одній львівській сім’ї. Справжній витвір мистецтва. Наразі, крім усього іншого, хлопці з биковецького Pradub, реалізують цілий проєкт по художньому оформленню парку відпочинку «Соснина» у Шумську – читачі «Новини Шумщини», користувачі соціальних мереж мали можливість вже познайомитися з довершеними витворами братів – в’їзним знаком та оглядовою терасою.

Співпраця з Шумською ОТГ на цьому не завершується, а лише розпочинається. І буде тривати не один рік, – сподіваються Нетребчуки, бо вже підписано відповідний договір. – На черзі – встановлення альтанки протягом 2-3 тижнів, у задумах – ще декілька з них, розкиданих по лісі, понтонна переправа через озеро. У міської влади у планах чимало об’єктів, які ми могли б втілити, але усе буде залежати від бюджетних можливостей, – каже Анатолій. – Взагалі-то , ми усі роботи стараємося виконати за три тижні – це граничний термін – від виїзду на місце, проведення замірів, дизайну, виготовлення комп’ютерного проєкту, прораховування кошторисної суми, погодження її із клієнтом і аж до здачі готового виробу замовнику. Ось так твориться успіх – лишень не варто нарікати, що все пропало, що нічого не можна зробити, що нічого не вийде. Все задумане у нас, в Україні, можна втілити за допомогою трьох складових – бажання, наполегливості, праці. Не вірите – запитайте у братів Нетребчуків з Биковець.