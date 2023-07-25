Відгуки на виставку Володимира Цеслєра в Тернополі
Про сьогоднішню ситуацію в Білорусі, творчість митців і необхідність солідарних дій на відкритті говорили білоруська правозахисниця, політув’язнена, директорка фестивалю Watch Docs Belarus та голова ГО “Звяно” Тетяна Гацура-Яворська, продюсерка, представниця Білоруського інформаційного центру Аліна Рудіна, журналіст Андрей Мядвєдєв, голова ГО “Тернопільська кінокомісія” Володимир Ханас.
Також учасники заходу змогли переглянути фільм Євромайдан SOS від кіноклубу Docudays UA при Тернопільській кінокомісії та послухати білоруську автентичну музику.
Після Тернополя виставка помандрує до Кременця та Острога”. Нагадаємо, що в Україні виставка демострувалась в Києві, Одесі та Ірпені.
Цитуємо учасників заходу:
Тетяна Гацура-Яворська, директорка фестивалю документального кіно про права людини Watch Docs Belarus
«Ми постійно намагаємося побудувати діалог між українцями та білорусами, які виступають проти війни. Так виник фестиваль документального кіно “1084. на мяжы” (1084 км – протяжність кордону України з Білоруссю. – Ред.), який відбувся у Львові, Києві та Одесі. Друга частина фестивалю присвячена українському кіно про війну з 2014 року, культуру та історію, яке показували білорусам онлайн”
«Тут, напэўна, важныя самі плакаты, сам мэсэдж, які ёсць у працах Цеслера. Але найважней тое, што вакол гэтага ўсяго адбываецца. І можна казаць, што выстава – гэта падстава, для таго, каб украінцы задумаліся, зацікавіліся, каб украінцы і беларусы паміж сабой пачалі размаўляць.»
Аліна Рудіна, представниця Білоруського інформаційного центру
Арганізаваная ў Тэрнопалі выстава постэраў беларускага мастака і дызайнера Уладзіміра Цэслера – гэта візуалізаваная рэакцыя беларусаў на вайну ва Украіне і на тых, хто распачаў гэтую катастрофу. Цэслер заўсёды востра рэагаваў на грамадска-палітычныя падзеі, за што стаў ворагам беларускіх уладаў і быў вымушаны пакінуць Беларусь, як і сотні тысяч беларусаў пасля падзей 2020-2021 года. Мы вельмі ўдзячны нашым украінскім сябрам у Тэрнопалі за шматгадовую і паслядоўную падтрымку демакратычнай Беларусі, Беларусі без лукашэнкі.
Асобная падзяка за паказ дакументальнага фільма “Еўрамайдан SOS “, дзе я мела магчымасць ўбачыць сваіх знаёмых калег-праваабаронцаў, якія распавялі гісторыю ўкраінскага Майдана, пачынаючы з 2013 года. Гісторыю барацьбы ўкраінцаў за сваю незалежнасць, якая працягваецца і цяпер.
Марія Ділай, художниця «На таких заходах явно прослідковується солідарність білоруського народу з Україною, такі ж нищівні репресії та переслідування людей, замовчування правди, побиття, тюрми, корупція все, як в Україні коли руський мір нищив нас, як націю. Білоруський художник з гумором сарказму висміяв теперішню владу, зобразивши плакат старої, поморщеної, пророщеної картоплі, з обличчям Лукашенко, а з написом “пора сажать” цей плакат мені найбільше сподобався!
Необійшла і стороною плакат нашого золотого українського тризуба, на вістрях якого висить двоголова москальська чорна курка, на фоні, блакитного неба Нової України! Свобода слова присутня у кожному художньому плакаті, а це ознака, що Білорусь жива, і прийде час коли всі політ вязні вийдуть з буцегарні, і скажуть ” Живе Білорусь!” “Слава Україні” “Героям слава”!
Володимир Ханас, голова Тернопільської кінокомісії”
«Навіть в час повномасштабної війни мусимо думати про майбутнє. На жаль, заклопотані власними питаннями, ми недостатньо приділяємо уваги нашим друзям та прихильникам у багатьох країнах світу. У мене нема сумніву, що війна закінчиться нашою перемогою і вже сьогодні ми маємо мати відповіді на питання : Як ми допомагатимемо тим, хто нас підтримував і підтримує, попри те, що потребує допомоги сам. В першу чергу я би звернув увагу на співпрацю з біло-червоно-білою Білоруссю»
Детальніше радіорепортаж з виставки https://radiounet.fm/vystava-geta-padstava-dlya-dyyalogu-u-ternopal-pryvezli-plakaty-uladzimira-czeslera/