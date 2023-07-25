У аптеці невідомий викрав з сумки жінки 6 тисяч гривень

Крадіжку у приміщенні аптеки зареєстрували слідчі Тернополя 24 липня. Злочин трапився між 10 та 11 годиною.

За словами потерпілої, вона разом з чоловіком прийшла до аптеки по ліки. Перед тим з карточки зняла 6 тисяч гривень.

Проте в аптеці жінці стало погано. Фармацевти надали їй допомогу, а чоловік вивів дружину на свіже повітря. Сумку відвідувачка залишила у приміщенні на підвіконні.

У аптеці перебував чоловік. Коли всі вийшли, він заліз до сумки та витягнув із гаманця всі гроші. Це зафіксували камери спостереження.

Оперативники встановлюють місцеперебування злодія, аби притягнути його до відповідальності згідно із частиною 4 статті 185 ККУ. Триває слідство.