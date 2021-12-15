Відтепер тернополяни платитимуть за транзитні трубопроводи у квратирах з індивідуальним опаленням

КП «ТМТКЕ» повідомляє Споживачів, що в зв’язку з введенням в дію з 1 жовтня 2021 року постанов Кабінету Міністрів України № 1022 та № 1023 від 08 вересня 2021 року, які прийняті на виконання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

9 листопада 2017 року N2189-VIII, Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 09 червня 2018 р. № 2119-VIII виникла необхідність переходу на нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання комунальних послуг. Детальніше про це тут.

Зокрема, встановлюється порядок розподілу між співвласниками багатоквартирного будинку обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.