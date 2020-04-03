У Парижі помер тернополянин Володимир Гринчишин, залишивши дочку та вагітну дружину
Гринчишин Володимир народився 19 березня 1983 року народження у Тернополі.
Вдома лишилась дочка Анастасія та дружина Наталя, вагітна другою дитиною.
Чоловік помер дуже стрімко, особливо не хворів. Але в умовах пандемії, його тіло забрали в французький санепідеміологічний інститут, щоб розібратися, що стало причиною смерті молодої людини (щоб виключити чи констатувати причину смерті від коронавірусу ). Заключення про смерть ще немає.
- До нас звернулися родичі померлого з проханням допомогти зібрати кошти на кремацію тіла і переправлення в Україну, а також для зібрання допомоги вагітній дружині з дитиною, — розповіла Мар’яна БомбішинВолодимир був тут нелегально, тому не мав ніякої медичної страхівки, ні страхівки про допомогу на репатріацію тіла в Україну. Наразі , працюємо над створенням електронного збору грошей на лічі, а поки що даю банківські реквізити в Україні. Номер картки у Приват банку 5168 7574 0656 9402