У Парижі помер тернополянин Володимир Гринчишин, залишивши дочку та вагітну дружину

Гринчишин Володимир народився 19 березня 1983 року народження у Тернополі.

Вдома лишилась дочка Анастасія та дружина Наталя, вагітна другою дитиною.

Чоловік помер дуже стрімко, особливо не хворів. Але в умовах пандемії, його тіло забрали в французький санепідеміологічний інститут, щоб розібратися, що стало причиною смерті молодої людини (щоб виключити чи констатувати причину смерті від коронавірусу ). Заключення про смерть ще немає.