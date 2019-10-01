Владика Теодор освятив новий храм на Тернопільщині (Фото)

29 вересня у с. Росоховатець Козлівського деканату освятили церкву. Освячення новозбудованого храму на честь празника Успіння Пресвятої Богородиці здійснив єпископ–помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк). На подвір’ї храму з короваєм зустрічала владику Теодора вся громада села. Наймолодші парафіяни поетичними слова вітали архиєрея та під звуки дзвонів та духового оркестру супроводили до церкви.

Перед початком Богослужіння владика Теодор освятив престіл, іконостас, а також сам храм. Йому співслужили: отець декан Роман (Гук), о. Євген (Зарудний) адміністратор парафії Успення Пресвятої Богородиці села Росоховатець, о. Юрій (Ланик), о. Василь (Баглей), о. Остап (Луців), о. Ігор (Засійбіда), о. Андрій (Гураль), о. Ігор Тарнавський, о. Ярослав (Шевчук), о. Андрій (Чернецький), а також о. Олег (Довбенко), о. Роман (Коцур) і о. Іван (Гуменюк), які служили для вірних таїнством Покаяння, диякон о. Володимир (Шебіцький), а також хор братів-семінаристів з Тернопільської духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого.

Під час Літургії владика Теодор звернувся до присутніх зі словами проповіді. У своїй науці архиєрей наголосив на важливості хреста у повсякденному житті і нашого ставлення до Господа. Також архипастир привітав адміністратора, меценатів і всіх жертводавців з історичною подією – освяченням храму.

Відтак владика Теодор нагородив адміністратора храму похвальною грамотою, а також від імені митрополита Василія (Семенюка) нагородив о. Євгена Зарудного нагрудним золотим хрестом з прикрасами. В свою чергу о. Євген вручив подячні грамоти меценатам і жертводавцям на честь такої величної події.

На завершення усі присутні, насолоджуючись співом церковного хору і мелодій духового оркестру, могли пригоститися, солодощами, котрі були організовані парафіяльною спільнотою. На урочисту подію прибули жителі Ішкова, Золотої Слободи і інших навколишніх сіл, а також багато гостей.

повідомив о. Остап Луців,

прес-секретар Козлівського деканату