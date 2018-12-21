За даними голови Монастириської міської виборчої комісії Володимира Мордача, на посаду голови Монастириської міської обєднаної громади претендує 5 кандидатів, 4 від політичних партій і 1 – шляхом самовисування. Однак варто зазначити, що згідно моніторингу, кандидат на посаду міського голови Світлана Безділь, яка зареєстрована як самовисуванець в біографічних відомостях вказала, що вона є членом Аграрної партії України.

Щодо кандидатів в депутати Монастириської міської об’єднаної територіальної громади, то зареєстровано 298 кандидатів, які претендують на 26 депутатських мандатів. У виборах беруть участь 12 політичних партій. Але особливістю є те, що щодо 1 (одного) кандидата на міського голову і 14 кандидатів в депутати ЦВК було виявлено можливі порушення порядку висування, встановленого ч.4 і ч.5 ст. 35 Закону України “Про місцеві вибори”. На основі цих даних ЦВК, Монастириська міська виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатам на міського голову та кандидатам в депутати, однак більшість із них поновило своє право кандидувати через суд і зараз є зареєстрованими кандидатами.

За словами голови Монастириської міської виборчої комісії, перші засідання дільничні виборчі комісії були проведені вчасно, комісії забезпечені необхідними матеріалами для роботи.

Також варто зазначити, що за словами голови Монастириської міської виборчої комісії, станом на 18 грудня ПРОМІЖНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ про надходження та використання коштів виборчого фонду місцевих організацій політичних партій та кандидатами на посаду міського голови ЖОДНИМ ІЗ КАНДИДАТІВ НА МІСЬКОГО ГОЛОВУ ЧИ МІСЦЕВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПАРТІЙ НЕ БУЛО ПОДАНО!!!, хоча згідно Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року, який складений на основі згідно ЗУ “Про місцеві вибори “, ця норма мала бути виконана ДО 17 ГРУДНЯ ВКЛЮЧНО! розпорядниками коштів накопичувального рахунку місцевих організацій політичних партій, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.Як зазначив голова Монастириської міської виборчої комісії, місцеві організацій політичних партій стикнулись із проблемою відкриття рахунків в місцевих банках.

Також важливо наголосити, що за словами голови міської виборчої комісії, станом на 16.00 год. 18.12 виборчі бюлетені ще не були надруковані і відповідно не були передані міській виборчій комісії підприємством – виготовлювачем

виготовлених виборчих бюлетенів, хоча згідно Календарного плану, це мало були зроблено до 18 грудня включно! Кошти на друк виборчих бюлетенів також виділялись та перераховувались із певними процедурними труднощами.

Щодо проведення передвиборчої агітації кандидатами на голову міського голови та кандидатів в депутати, то згідно отриманої інформації, певної організованої зустрічі з усіма кандидатами на міського голову не проводились. Згідно спостережень, матеріалів передвиборчої агітації кандидатами на міського голову та кандидатами в депутати візуально помітно дуже мало.За словами місцевих мешканців. кандидати на голову сільської ради та кандидати в депутати чи їх представники, представники місцевих організацій партій, які беруть участь у виборах розносять газети та листівки по будинках мешканців.

Однак, на фасаді автостанції Монастириська було помічено агітаційні матеріали одного із кандидатів на посаду міського голови Монастириська, що, на мою думку. є порушенням пп.5.6,7 ч.9 ст. 60 ЗУ “Про місцеві вибори”, та дане порушення підпадає під правову кваліфікацію згідно ст. 212-10 та с.212-14 КУпАП. Тому звертаю увагу Олександр Богомол внести дану подію до ЄРДР, провести перевірку та дати правову оцінку даній ситуації, провести інші процесуальні дії (фото з автостанції додаються в пості).

Також біля будинку (в прибудові), в якому знаходиться Бучацьке об’єднане управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області в місті Монастириська було розміщено агітаційний матеріал однієї із політичних партій (чітко видно зображення логотипу партії, зазначено кандидатів в депутати від даної політичної партії).Тому також звертаю увагу Олександр Богомол на даний факт, прошу провести перевірку, дати правову оцінку та провести інші процесуальні дії (фото додаються).

Також нагадаю що до утвореної Монастириської міської ОТГ ввійшли місто Монастириська, села Гончарівка, Горішня Слобідка, Нова Гута, Рідколісся, Дубенка, ковалівка, Комарівка,Затишне, Криниця.

Директор Центру суспільних досліджень “ПОЛІС” Ігор Процик