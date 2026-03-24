Володимир Гевко обраний головою Господарського суду Тернопільської області
23 березня 2026 року у Господарському суді Тернопільської області відбулися збори суддів, на яких розглядалося питання обрання голови суду.
Шляхом таємного голосування головою суду обрано суддю Господарського суду Тернопільської області Гевка Володимира Львовича.
Про суддю
Володимир Гевко є діючим суддею Господарського суду Тернопільської області і виконує адміністративні обов’язки на посаді голови суду.
Призначення на посаду судді відбулося указом Президента України та підтверджене Вищою радою правосуддя.
Він бере участь у підвищенні кваліфікації суддів місцевих господарських судів.
Пресслужба Господарського суду Тернопільської області повідомляє, що новообраний голова виконуватиме адміністративні обов’язки суду відповідно до чинного законодавства.