Володимир Гевко обраний головою Господарського суду Тернопільської області

23 березня 2026 року у Господарському суді Тернопільської області відбулися збори суддів, на яких розглядалося питання обрання голови суду.

Шляхом таємного голосування головою суду обрано суддю Господарського суду Тернопільської області Гевка Володимира Львовича.

Про суддю

  • Володимир Гевко є діючим суддею Господарського суду Тернопільської області і виконує адміністративні обов’язки на посаді голови суду.

  • Призначення на посаду судді відбулося указом Президента України та підтверджене Вищою радою правосуддя.

  • Він бере участь у підвищенні кваліфікації суддів місцевих господарських судів.

Пресслужба Господарського суду Тернопільської області повідомляє, що новообраний голова виконуватиме адміністративні обов’язки суду відповідно до чинного законодавства.

