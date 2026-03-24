Пенсіонер з Тернопільщини зберігав артилерійський порох у господарстві

24 березня 2026 року поліцейські вилучили у 70-річного жителя села Поділля кілограм артилерійського пороху.

Зі слів чоловіка, пресований порох він знайшов на сміттєзвалищі та планував використовувати для розпалювання печі.

Заборонену речовину виявив поліцейський офіцер Товстенської громади. Пенсіонер визнає небезпеку пороху, проте вирішив залишити його в господарстві.

Вилучений порох направлено на експертизу.

Слідчі відділення поліції №4 міста Заліщики розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з вибуховими речовинами). Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.