За вихідні патрульні затримали 12 пʼяних водіїв

Нетверезий водій — це загроза для життя та здоров’я оточуючих. Та, не дивлячись на це, поліцейські щодня виявляють непоодинокі випадки, коли водії ігнорують закон, ризикують своїм життям та безпекою інших людей й сідають за кермо в стані сп’яніння.

За минулі вихідні тернопільські патрульні склали 12 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння.

Один із випадків трапився учора на вулиці Братів Гжицьких. За порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Volkswagen. Спілкуючись з водієм, інспектори виявили в чоловіка явні ознаки наркотичного сп’яніння. Поліцейські запропонували керманичу пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився. Окрім того, охоронці порядку встановили, що чоловік вже не вперше сідає за кермо в стані сп’яніння та позбавлений права керувати транспортним засобом за рішенням суду.

Інспектори склали на громадянина протоколи за ч. 3 ст. 130 (Втретє протягом року, керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП та відсторонили водія від керування транспортним засобом.