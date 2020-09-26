Володимир Кулак домігся розблокування судової справи щодо вбивства сина

Ми неодноразово писали, як Володимир Кулак через байдужість лікаря та адвокатів не може добитися справедливості у суді. І от, 24 вересня відбулося чергове засідання за позовом тернополянина щодо смерті 12-річного сина – Ромчика.

Суддя задовільнив клопотання прокурора, хірургу Юрію Михайлюку чергово продовжено відсторонення від посади.

Нарешті спільними зусиллями в суд явились всі “адвокати” та обвинувачені у смерті Романа та нарешті вперше за півроку від 18 березня судове засідання відбулося. Про це повідомляє Володимир Кулак.

Судовий ПРОЦЕС РОЗБЛОКОВАНО! Судове засідання відбулося! Хірурга повторно ВІДСТОРОНЕНО.

Але щоб засідання відбулося, було докладено масу зусиль. 1.) На одного з адвокатів скарга прокуратури вже у ВКДКА в Києві, бо у Львові КДКА, на жаль не захотіла навести лад. 2.) На іншого адвоката того ж хірурга, за поданням СУДДІ, КДКА у Львові, скоро прийме рішення.. 3.) Коли на обох адвокатів були написані скарги, не явився в суд хірург, бо взяв лікарняне (і як виявилось так само як минулого року, знову не обійшлося без порушень), порушення ВИЯВИЛИСЬ, бо я написав скаргу в Департамент ОЗ ЛОДА і там була створена комісія яка виїжала в Жидачів та вивчила його лікарняний, та виявила порушення.

Отож вони всі змушені були з’явитися в суд.. І винного, в смерті мого сина Романа відсторонено на час ПОДАЛЬШОГО РОЗГЛЯДУ Кримінального справи факту смерті Кулак Романа 2004 р.н., внаслідок неналежного виконання своїх професійних обов’язків.. хірургом…

ОТОЖ його нині знову відсторонено від роботи.. і цим КРОКОМ до речі знову будуть врятовані життя.. бо за той час, за тих пів року, що він “попрацював” це тільки з того що до мене прийшло..

в червні він отримав догану за те що не надав хірургічну меддопомогу інваліду і учаснику АТО, Народному Герою України Денису Гайді(псевдо Росомаха)

в липні помер директор цвинтаря в Жидачеві, мав проблеми з печінкою.. хірург лікував його п’явками.. доказова медицина

в серпні чуть не вгробив маму зам.воєнкома, маму врятував інший хірург, який сказав, що ще би пару днів і людина б померла від сепсису..

От така вона боротьба

А дехто каже що то важко.. я готовий! Легко в житті ніщо не дається

До речі, Адвокат Мицик, той що пів року ігнорував судові засідання, бо на папері боявся КОВІД, на фото в судовому засіданні без маски.. і ще одна фальш, викрита.

Нагадаємо, Роман Кулак помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу. Коли було встановлено, що у хлопчика заворот тонкого кишечнику, внаслідок чого настала гангрена тонкого і частини товстого кишківника, було вже пізно – дитини не стало. Натомість медики Жидачева вважали, що у хлопчика отруєння та тепловий удар. Наприкінці вересня 2017 року були надані попередні висновки медичного розслідування, а 6 жовтня експерти надали остаточну резолюцію, де було вказано, що саме медики Жидачівської районної лікарні винні у неправильно поставленому діагнозі, який, зрештою, призвів до смерті дитини. 7 грудня клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що дії медиків спричинили смерть 12-річного Романа Кулака. Незважаючи на скандал, що розгорівся, головному лікарю Жидачівської районної лікарні указом президента було призначену дворічну президентську стипендію. Але невдовзі указ все ж скасували і позбавила медика нагороди. Натомість 28 грудня лікарям Жидачівської лікарні було оголошено про підозру через смерть Романа Кулака.