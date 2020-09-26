20:02 | 26.09.2020
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Новини Тернополя 

Володимир Кулак домігся розблокування судової справи щодо вбивства сина

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Ми неодноразово писали, як Володимир Кулак через байдужість лікаря та адвокатів не може добитися справедливості у суді.  І от, 24 вересня відбулося чергове засідання за позовом тернополянина  щодо смерті 12-річного сина – Ромчика.

Суддя задовільнив клопотання прокурора, хірургу Юрію Михайлюку чергово продовжено відсторонення від посади.

Нарешті спільними зусиллями в суд явились всі “адвокати” та обвинувачені у смерті Романа та нарешті вперше  за півроку від 18 березня судове засідання відбулося. Про це повідомляє Володимир Кулак.

  • Судовий ПРОЦЕС РОЗБЛОКОВАНО! Судове засідання відбулося! Хірурга повторно ВІДСТОРОНЕНО.

Але щоб засідання відбулося, було докладено масу зусиль.

❗1.) На одного з адвокатів скарга прокуратури вже у ВКДКА в Києві, бо у Львові КДКА, на жаль не захотіла навести лад.

❗ 2.) На іншого адвоката того ж хірурга, за поданням СУДДІ, КДКА у Львові, скоро прийме рішення..

❗3.) Коли на обох адвокатів були написані скарги, не явився в суд хірург, бо взяв лікарняне (і як виявилось так само як минулого року, знову не обійшлося без порушень), порушення ВИЯВИЛИСЬ, бо я написав скаргу в Департамент ОЗ ЛОДА і там була створена комісія яка виїжала в Жидачів та вивчила його лікарняний, та виявила порушення.

Отож вони всі змушені були з’явитися в суд..

  • І винного, в смерті мого сина Романа відсторонено на час ПОДАЛЬШОГО РОЗГЛЯДУ Кримінального справи факту смерті Кулак Романа 2004 р.н., внаслідок неналежного виконання своїх професійних обов’язків.. хірургом…
    ОТОЖ ❗ його нині знову відсторонено від роботи.. і цим КРОКОМ до речі знову будуть врятовані життя.. бо за той час, за тих пів року, що він “попрацював” це тільки з того що до мене прийшло..
     в червні він отримав догану за те що не надав хірургічну меддопомогу інваліду і учаснику АТО, Народному Герою України Денису Гайді(псевдо Росомаха)
    ‼ в липні помер директор цвинтаря в Жидачеві, мав проблеми з печінкою.. хірург лікував його п’явками.. доказова медицина
    ‼ в серпні чуть не вгробив маму зам.воєнкома, маму врятував інший хірург, який сказав, що ще би пару днів і людина б померла від сепсису..
    От така вона боротьба❗ Крок за кроком до перемоги у війні!
    А дехто каже що то важко.. я готовий! Легко в житті ніщо не дається❗ Все наше життя це БОРОТЬБА ❗ І хто як не я❗

До речі, Адвокат Мицик, той що пів року ігнорував судові засідання, бо на папері боявся КОВІД, на фото в судовому засіданні без маски.. і ще одна фальш, викрита.

 

Нагадаємо, Роман Кулак помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу. Коли було встановлено, що у хлопчика заворот тонкого кишечнику, внаслідок чого настала гангрена тонкого і частини товстого кишківника, було вже пізно – дитини не стало. Натомість медики Жидачева вважали, що у хлопчика отруєння та тепловий удар.

Наприкінці вересня 2017 року були надані попередні висновки медичного розслідування, а 6 жовтня експерти надали остаточну резолюцію, де було вказано, що саме медики Жидачівської районної лікарні винні у неправильно поставленому діагнозі, який, зрештою, призвів до смерті дитини. 7 грудня клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що дії медиків спричинили смерть 12-річного Романа Кулака. Незважаючи на скандал, що розгорівся, головному лікарю Жидачівської районної лікарні указом президента було призначену дворічну президентську стипендію.

Але невдовзі указ все ж скасували і позбавила медика нагороди. Натомість 28 грудня лікарям Жидачівської лікарні було оголошено про підозру через смерть Романа Кулака.

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