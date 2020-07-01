Володимир Паничев: «Нас восени від COVID-19 може врятувати тільки колективний імунітет»

Дані про кількість хворих на Тернопіллі, а також число виявлених підозр на COVID-19 дозволяють медикам говорити про спад рівня захворюваності на коронавірус, – повідомляє Терен.

Втім, розслаблятися ще зарано, вважає лікар-епідеміолог, заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

– Думаю, введених нині карантинних обмежень – достатньо. Їх не потрібно ні посилювати, ні послаблювати, – каже він. – Наразі ми маємо проблему лише із дотриманням цих правил. Тому контролювати дотримання вимог треба і надалі ретельно.

Про це йшлося під час засідання оперативного міського Штабу із подолання надзвичайної ситуації сьогодні, 30 червня. Усі, хто долучився до наради у Ситуаційній кімнаті, ще раз наголосили на обов’язковій дезінфекції приміщень, носінні масок і рукавичок у громадських місцях, а також – на повній відмові від масових святкувань і різних заходів. Причому вже йшлося не лише про роз’яснювальну роботу, а й про штрафування злісних порушників.

– Нам уже потрібно думати про осінньо-зимовий період, тобто другу хвилю коронавірусу, – додає Володимир Паничев. – Нагадаю, зараз ми перебуваємо у весняно-літньому періоді поширення захворювання. І на мою думку, простіше та легше перехворіти на коронавірус влітку, ніж восени. Адже тоді це відбуватиметься на тлі циркуляції сезонного грипу і гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ). Адже ці недуги нікуди не подінуться.

Фахівець наголосив, що до осені в Україні вакцини від коронавірусу точно не буде. Навряд чи вона буде і наступного року. Тому нас може врятувати тільки колективний імунітет.

– Можливо, висловлю трішки непопулярну думку, – продовжує лікар-епідеміолог. – Але нам варто придивитися до данського, шведського варіантів подолання епідемії. Нагадаю, колективний імунітет, це – коли більша частина жителів перехворіє на коронавірус. Оскільки зараз – літо, то більше шансів перенести цю недугу у легкій і безсимптомній формі.

Принагідно медик наголосив, що ситуацію у Тернополі та області взагалі вдалося втримати у контрольованих масштабах, лише завдяки вчасно введеним карантинним обмеженням.

– Завдяки карантину та обмеженням нам вдалося уникнути надмірного навантаження на госпітальну базу, а це – головне, – констатує Володимир Паничев. – Тож тепер так само обдумано потрібно готуватися до другої хвилі коронавірусу.

Факт поліпшення ситуації із рівнем захворюваності у Тернополі підтвердив начальник міського відділу охорони здоров’я і медичного забезпечення Василь Даньчак. Через це, за його словами, перепрофільовувати лікарню швидкої допомоги на госпіталь уже не треба. До того ж, усі міські лікарні готові до подальшого прийому пацієнтів, забезпечені засобами індивідуального захисту та обладнанням, щоб у разі необхідності надавати якісну медичну допомогу жителям громади.

– На 111-й день карантину у місті зареєстрували 404 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, – каже він. – На стаціонарному лікуванні перебувають 48 хворих. Вдома лікується 261 пацієнт: 242 – дорослих і 19 дітей. Одужали 103 пацієнти.

За попередній тиждень, як стверджує Василь Даньчак, спостерігається позитивна динаміка до зниження захворюваності на CОVID-19. Причому показник дорівнює «мінус» 43%, тобто хворих суттєво поменшало.

– Також триває проведення ІФА-тестування медичним працівникам, – додає медик. – Зокрема, в стоматологічній поліклініці №1 завершили такі тести, а в Тернопільській міській лікарні №2 зробили 728 аналізів. Жодного підтвердженого випадку немає. Натомість у Тернопільській лікарні №1 провели тестування 60-ти працівникам. У центрі первинної медико-санітарної допомоги – 212 працівникам. Виявили 11 позитивних результатів.

Що цікаво, працівники Тернопільської міської комунальної лікарні №1 незабаром отримають свій ІФА-аналізатор і зможуть самотужки проводити тестування медикам.

Втім, медиків досі хвилює вікова структура серед хворих. Найменше у нас хворіють діти, натомість дорослі активного віку – це левова частка інфікованих, понад 65%. Окрім того, стався ще один летальний випадок.

– Людина померла у районі, де нібито немає захворюваності, – підсумовує Володимир Паничев. – Про що це свідчить? Не можна нехтувати небезпекою! Треба вчасно реагувати на всі випадки захворювання, надавати людям належну допомогу і не доводити до летальності. Треба це розуміти…