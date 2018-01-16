Волонтерці з Тернополя Аллі Борисенко (Чонгар) терміново потрібні гроші на операцію

Раніше вона допомагала у безвиході українським військовим, а тепер сама просить про допомогу, бо війна не минає беслідно. Через великі труднощі зі здоров`ям відома на Тернопільщині волонтерка Алла Борисенко (Чонгар) готується до термінової операції на спині. Наразі до понеділка їй потрібно оплатити за лікування 35 тисяч гривень.

Небайдужих просять поділитися посильною домогою на рахунки:

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