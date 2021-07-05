Водій, підрізаючи інших, сам злетів з дороги в Тернополі

Справжній екшн влаштував водій автомобіля “Жигулі” на вулиці Львівській в Тернополі.

Рухаючись від МакДональд’с в напрямку Львова, він кілька разів на високій швидкості “підрізав” попутні автомобілі і, зрештою, сам не впорався з керуванням та злетів з дороги. На його щастя, автомобіль затисло якраз між березами, що ростуть на узбіччі. Якби удар прийшовся в одну з них, водій міг би загинути.

Як повідомили кореспонденту сайту Тернополя 0352.ua очевидці, які і викликали патрульну поліцію, водій автомобіля був у нетверезому стані і це було добре помітно.

Стоячи перед поліцією у крові, він доводив правоохоронцям, що це не він був за кермом. За свідченням очевидців, кермувальник сильно не постраждав і відбувся подряпинами та синцями.







