Волосся врятує плазма крові: тернопільські лікарі застосовують сучасні технології для лікування облисіння

У поліклінічному відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» успішно практикують плазмотерапію для оздоровлення волосся, – пише Наш День.

Сучасний ритм життя, постійні стреси, стан екології впливають на здоров’я нашого волосся. З кожним роком ця проблема все більше зачіпає не лише старше покоління, а й молодь. Згідно зі статистикою, 58% жінок і 60% чоловіків стикаються з проблемою сильного випадання або поганого росту і ослаблення волосся. COVID-19 лише загострив цю проблему. Йдеться про втрату волосся як серед тих, хто перехворів коронавірусом, так і в людей, у яких не була підтверджена ця недуга, але значно зріс рівень переживань і стресу під час карантину. Згідно з опитуванням The New York Times, з цією проблемою зіткнулося 30% людей.

«Для одужання пацієнта ми використовуємо ресурси його організму»

У поліклінічному відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» використовують сучасні технології для лікування від облисіння та оздоровлення волосся. Фахівці закладу успішно застосовують плазмотерапію для допомоги пацієнтам. Цей метод показує хороші результати

П’ять років тому ми почали застосовувати PRP-терапію для лікування суглобів, використовуючи плазму крові, збагачену тромбоцитами, – розповідає Вадим Кравчук, завідувач поліклінічним відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2». – За цей час нам вдалося допомогти тисячам пацієнтів. Ця методика показала хороші результати, адже для одужання пацієнта ми використовуємо ресурси його організму. Власний біоматеріал ніколи не зашкодить, не викличе алергію. PRP-терапія знімає біль, запалення, набряк, покращує кровообіг та живлення суглоба, відновлює зруйнований хрящ. Плазмотерапія також високоефективна у косметології. Тому лікарі нашого закладу використовують плазму крові для лікування облисіння та інших недуг волосся. Цей метод чудово працює, і ми вже маємо перших пацієнтів, яким вдалося допомогти.

В середньому щодня ми втрачаємо 100 волосин

У поліклінічному відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» допомагає повернути здоров’я волоссю і проводить процедуру плазмотерапії лікар-дерматолог, трихолог Діана Дола. Окрім медичної освіти, фахівчиня пройшла десятки тренінгів та навчань з дерматології і трихології, а також є членом «Асоціації трихологів України».

Я помітила, що проблема випадіння волосся дуже актуальна серед моїх пацієнтів, – розповідає Діана Дола. – Загалом є нормою, коли у день в середньому людина втрачає 100 волосин. Це число відносне, адже є люди з густішим волоссям та з рідшим, є також генетичні особливості. Варто зазначити, що ріст волосся у кожної людини поділяється на три фази. Найтриваліша з них – фаза росту (анаген), яка займає 85-90% всього періоду розвитку волосини. Далі фаза спокою (катогену), яка займає 1-2%, а також фаза телогену (період випадання волосся) – 9-14%. Коли співвідношення цих трьох фаз порушується, то з’являється проблема надмірного випадіння волосся.

Випадіння волосся поділяють на фізіологічне та патологічне. Одним з прикладів фізіологічного випадіння можна назвати надмірне випадіння волосся у жінок після вагітності. Щодо патологічного випадіння волосся, то його провокують причини, які передаються генетично, а також гормональні збої в організмі, стреси, інфекції, системні недуги, дефіцит вітамінів, вживання медикаментів, шкідливі умови праці та багато іншого.

Не лікуйтеся шампунями, а йдіть до лікаря

Поганий стан волосся не варто ігнорувати, вважають медики. Це може бути першою ознакою розвитку захворювання.

Якщо ви помітили тривожні зміни у стані волосся, збільшення кількості випалого, лупу чи інші симптоми, то варто звернутися до лікаря, – каже Діана Дола. – Адже це допоможе вчасно виявити недугу і швидко її вилікувати. До прикладу, захворювання шлунка може провокувати випадіння волосся. Адже тоді залізо, яке ми отримуємо з їжею, не засвоюється в організмі. Часто проблеми з випадінням волосся виникають у вегетаріанців. Цікаво, що аналізи в них можуть бути і в нормі. Але коли перевіряють кількість феритину (сироваткового заліза), то воно в дефіциті. Були випадки, коли люди вводили в раціон дитяче пюре з м’ясом, аби поповнювати запаси цієї речовини. Звичайно, не можна узагальнювати, але є люди, в яких відсутність в раціоні м’яса провокує дефіцити вітамінів. Також недуги щитовидної залози впливають на стан волосся, інші гормональні збої. Тому спершу ми проводимо пацієнтам діагностику і з’ясовуємо причину виникнення проблем із волоссям. І лише після цього призначаємо лікування. За словами Діани Доли, зросла кількість пацієнтів, у яких виникає надмірне випадіння волосся через стреси. Також звертаються за допомогою ті, хто перехворів коронавірусом, адже в багатьох після перенесеної недуги стан волосся значно погіршується. Загалом же лікарка зазначає, сьогодні професія трихолога стає все популярнішою. “Люди на власному досвіді переконуються, що краще піти до лікаря і знати причину, аніж витрачати значні кошти на розрекламовані засоби.Також хочу застерегти, коли ви помітили лупу, то не варто зволікати із походом до лікаря, – додає Діана Вікторівна. – Це симптом себорейного дерматиту. Справа в тому, що шкірне порушення зазвичай розвивається при системних збоях: наприклад, на тлі гормональних коливань, авітамінозу або постійного стресу. І, щоб впоратися з лупою і свербінням, потрібно не тільки використовувати спеціальну мазь, але і пройти комплексне лікування. Самолікування, зокрема використання цинкової мазі або заміна шампуню на антисеборейний – знімає тільки зовнішні прояви хвороби на деякий час”.

Плазмотерапія: особливості процедури, ефект і протипоказання

Плазмотерапія показує чудові результати під час лікування облисіння у чоловіків.

Не варто соромитися цієї проблеми, – зазначає лікарка. – Слід пройти обстеження і визначити причину облисіння. Дуже часто це патології, які можна вилікувати. А вже тоді з допомогою плазмотерапії відновити волосся. Що раніше людина прийде до трихолога, то ефективнішим буде лікування. Також плазма крові чудово допомагає при себорейному дерматиті та покращує якість волосся.

Перед плазмоліфтингом за декілька днів бажано перейти на здорове харчування, щоб плазма максимально збагатилася корисними елементами. Також потрібно відмовитися від алкоголю.

“Сеанс плазмотерапії триває близько 30 хвилин. Процедури проводять двічі на місяць. Лікар розділяє волосся, змащує антисептиком і вводить препарат або плазму в кожен квадратний сантиметр шкіри голови, – додає Діана Вікторівна. – Дуже важливо, щоб процедуру проводив кваліфікований фахівець, адже результати залежать від правильності введення плазми. Після процедури ми не рекомендуємо приймати ванну, відвідувати сауну та басейн. Протипоказанням для плазмотерапії є вагітність або грудне вигодовування, захворювання крові або вживання препаратів для розрідження крові, онкологічні та аутоімунні недуги, неврологічні розлади, хронічні інфекції, цукровий діабет, гепатит”.

Юля ТОМЧИШИН.