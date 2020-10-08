Впродовж 12-13 жовтня буде відсутнє постачання гарячої води за окремими адресами в Тернополі

Повідомляємо вам, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт трубопроводу гарячого водопостачання, 12.10.20р. з 17:00 до 23:00 і 13.10.20р. з 6:00 до 10:00 і з 16:00 до 23:00 буде призупинено подачу гарячої води до житлових будинків за адресами: п-т Злуки, 2, Галицька, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58, Бойківська, 4, Над Яром,8, Ломоносова, 41.

КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” просить вибачити за тимчасові незручності.