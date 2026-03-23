Фейк: У лікарні Тернополя померла 15-річна дівчинка, яка захищала батька від ТЦК

Користувачі в соцмережах розповсюджують інформацію про те, що в лікарні Тернополя нібито померла 15-річна дівчинка, яка захищала батька від ТЦК — буцімто військовослужбовці вдарили її пістолетом по голові під час мобілізації батька, і її «врятувати не вдалося».





Ця інформація є повністю вигаданою. Не існує ані офіційних підтверджень, ані свідчень очевидців, ані записів із медичних закладів, які б засвідчили факт загибелі дитини чи подібного інциденту у Тернополі. Повідомлення містить класичні ознаки дезінформації і не підкріплене жодними даними, які можна перевірити — такими як імена, адреса лікарні тощо.

Ані поліція Тернопільської області, ані Державне бюро розслідувань, яке займається злочинами, скоєними військовослужбовцями, не зафіксували такої події. Смерть неповнолітньої за таких обставин — це резонансний злочин, який неможливо приховати.

Локальні медіа Тернополя також зазначили, що в офіційних зведеннях міста та області інформація про цей інцидент відсутня.

У новині пропагандистів також згадується такий собі «адвокат», який нібито відвіз батька дівчинки додому, але немає ані його імені, ані відеокоментаря, ані назви військової частини. Це типова ознака «вкидання», де деталі замінюються сильними емоціями.

Також варто зазначити, що сюжет новини постійно «переїжджає» і змінюється: в одних версіях йдеться про «Тернопільську область», в інших — уже про «лікарню Тернополя», що також свідчить про підробку.