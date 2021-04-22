Всеукраїнський рух “UAnimals” закликає тернопільських депутатів та Надала бути гуманними до тварин з парку “Топільче”

Про це рух повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Далі пряма мова:

“У березні цього року в тернопільському зоокутку, незабаром після загибелі 5 птахів через лабораторно підтверджений вірус пташиного грипу, було вбито ще 21 клінічно здорового птахів, з-поміж них 10 лебедів-шипунів, а також цесарки, гуси та качки. Спираючись на саме лише припущення, що в цих птахів вірус грипу може протікати безсимптомно, протиепізоотична комісія при виконкомі Тернопільської міської ради ухвалила рішення про їхню евтаназію 15 березня, а вже 18 березня дане рішення було виконано.

Ця подія викликала неабияке обурення мешканців Тернополя та інших міст. Без підтвердження наявності хвороби, без карантину, без будь-якого шансу на збереження життя було вбито, ймовірно, абсолютно здорових птахів. Така негуманність і жорстокість у сучасному світі є абсолютно неприйнятною.

Ми в UAnimals одразу ж відреагували на подію в тернопільському зоокутку та з метою з’ясування ситуації надіслали звернення до КП «Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя», у підпорядкуванні якого знаходиться зоокуток, а згодом відправили звернення в Міську Раду Тернополя, відповідь якої (див. у дописі) окрім підтвердження факту вбивства птахів, містить інформацію про намір здійснення купівлі нових птахів…

На днях від місцевих активістів до нас надійшла нова інформація про появу на сайті міської ради Тернополя проєкту рішення про надання дозволу КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» на відчуження майна тернопільської громади, яким є 1 лама та 2 поні без зазначення будь-якої інформації про їхню подальшу долю чи причини продажу: https://ternopilcity.gov.ua/…/proekti-rishen…/48011.html За збігом обставин чи ні, але це ті тварини, про занедбаний стан яких неодноразово згадували користувачі соц. мережі.

Якщо в зоокутку є усі необхідні умови, а у бюджеті міста кошти на придбання нових птахів – чому продаються лама та поні? Якщо ж немає коштів на утримання лами і поні, чому планується закупівля нових птахів? І чи не чекатиме на них та ж сама гірка доля продажу чи умертвіння?

Тварини не іграшки, не меблі й не атракціони, життя й добробут яких можна ігнорувати!

Тернопільська міська рада та вимагаємо недопущення подібного жорстокого поводження ні з птахами, ні з тваринами, а також закликаємо міського голову Сергій Надал та депутатів Міської Ради Тернополя

відхилити завтра, 23 квітня, під час планової сесії міської ради, проєкт рішення про відчуження тварин зоокутка без офіційно підтверджених відомостей щодо їхньої подальшої долі та офіційно обґрунтованих причин продажу. Закликаємо не підтримувати жодні рішення про закупівлю нових тварин чи птахів, допоки не буде створено необхідних умов для забезпечення їхнього добробуту та безпечного для здоров’я проживання. та вимагаємо недопущення подібного жорстокого поводження ні з птахами, ні з тваринами, а також закликаємо міського головута депутатів Міської Ради Тернополявідхилити завтра, 23 квітня, під час планової сесії міської ради, проєкт рішення про відчуження тварин зоокутка без офіційно підтверджених відомостей щодо їхньої подальшої долі та офіційно обґрунтованих причин продажу. Закликаємо не підтримувати жодні рішення про закупівлю нових тварин чи птахів, допоки не буде створено необхідних умов для забезпечення їхнього добробуту та безпечного для здоров’я проживання. Натомість просимо порушити питання про дофінансування зоокутка для забезпечення усіх необхідних умов утримання тварин і птахів відповідно до законодавства та вимог гуманного суспільства.

Держпродспоживслужба України щодо епізоотичної ситуації у зоокутку Тернополя. Сподіваємось на реакцію та співпрацю в даному питанні з Міською Радою Тернополя та направили додаткове звернення головіУкраїни щодо епізоотичної ситуації у зоокутку Тернополя. Просимо поширити та тегати у коментах місцевих депутатів аби разом із нами достукатись до влади Тернополя!