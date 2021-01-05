Хто в Тернопільській громаді отримає святкові продуктові набори напередодні Різдва?

Напередодні Різдва Христового близько 200 одиноких жителів Тернопільської громади отримають продуктові набори до святкового столу.

Організували допомогу одиноким громадянам волонтери Благодійного фонду «Світло Реформації» спільно з працівниками Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення.

«Через пандемію COVID-19 самотні люди стали ще більш одинокими. Часто це люди похилого віку, які перебувають в зоні ризику. Їм потрібен догляд та піклування, адже навіть такі прості речі, як придбання продуктів та ліків, не всім під силу. Тим паче зараз, коли вони наражають себе на небезпеку захворіти вірусом, – розповідає директор Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий. – А Різдво Христове – це найкращий період, щоб подумати про таких людей та проявити до них увагу і тепло, принести свято в їхні домівки. 4-5 січня волонтери і соціальні працівники відвідають одиноких людей, заспівають для них українські колядки та подарують продуктові пакети».

Додамо, під опікою територіального центру знаходиться більше 500 одиноких жителів громади. Відділення денного перебування Центру щотижня організовує цікаве та корисне дозвілля для жителів громади, взяти участь у заходах центру можна за попереднім записом.

Детальна інформація за телефонами: (0352)22-02-62, (067) 530-59-40.

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8.