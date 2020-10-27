Видужали 280 осіб, підтверджено 263 нові випадки зараження COVID-19 та чотири смерті 27 жовтня у Тернопільській області

Станом на 27 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 19521 випадках діагноз лабораторно підтверджений (18151 випадок – дорослі, 1370 випадків – діти), з них 245 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 14521 особа.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5215 (3867 одужало, 56 летальних, 1292 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 897 (738 одужало, 8 летальних, 151 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 966 (616 одужало, 17 летальних, 333 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 898 (751 одужало, 17 летальних, 130 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 892 (660 одужало, 12 летальних, 220 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 948 (663 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 267 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 953 (730 одужало, 12 летальних, 211 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 490 (398 одужало, 3 летальних, 89 продовжують хворіти);

– Козівський район – 604 (447 одужало, 4 летальних, 153 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1215 (956 одужало, 18 летальних, 241 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 493 (437 одужало, 2 летальних, 54 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 792 (612 одужало, 10 летальних, 170 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 578 (436 одужало, 4 летальних, 138 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 243 (145 одужало, 3 летальних, 95 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 807 (555 одужало, 19 летальних, 233 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1568 (1147 одужало, 12 летальних, 409 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1369 (965 одужало, 14 летальних, 390 продовжують хворіти);

– Шумський район – 593 (398 одужало, 15 летальних, 180 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 280 осіб;

проведено 680 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 263 випадки зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 4 летальних випадки: чоловік 72 р. м. Тернопіль, чоловік 67 р. м. Тернопіль, жінка 57 р. м. Шумськ, чоловік 66 р. Борщівський район с. Цигани.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (52 особи)

Бережанський район (8 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Поточани – 2

• с. Шибалин – 1

• с. Жовнівка – 1

• с. Божиків – 1

Борщівський район (41 особа):

• м. Борщів – 18

• с. Озеряни – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Михайлівка – 3

• с. Стрілківці – 1

• с. Ланівці – 3

• с. Шупарка – 2

• с. Завалля – 1

• с. Більче Золоте – 4

• с. Кривче – 1

• с. Іванків – 2

• с. Цигани – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Гермаківка – 1

• с. Залісся – 1

Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 1

• с. Соколів – 1

• с. Жизномир – 2

• с. Переволока – 1

Гусятинський район (10 осіб):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 1

• с. Самолусківці – 4

• с. Городниця – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Вікно – 1

Заліщицький район (1 особа):

• с. Нирків – 1

Збаразький район (16 осіб):

• м. Збараж – 7

• с. Нижчі Луб’янки – 4

• с. Гніздичне – 1

• с. Базаринці – 1

• с. Чернихівці – 1

• с. Іванчани – 2

Зборівський район (2 особи):

• с. Чистопади – 1

• с. Бліх – 1

Козівський район (7 осіб):

• смт Козова – 2

• смт Козлів – 1

• с. Ценів – 3

• с. Великий Ходачків – 1

Кременецький район (13 осіб):

• м. Кременець – 5

• с. Великі Бережці – 2

• с. Шпиколоси – 3

• с. Катеринівка – 1

• с. Града – 1

• с. Крижі – 1

Лановецький район (0 осіб)

️Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 2

Підволочиський район (12 осіб):

• смт Підволочиськ – 5

• м. Скалат – 2

• с. Скорики – 2

• с. Кам’янки – 1

• с. Мислова – 1

• с. Поділля – 1

Підгаєцький район (15 осіб):

• м. Підгайці – 5

• с. Старе Місто – 3

• с. Сільце – 6

• с. Мирне – 1

Теребовлянський район (17 осіб):

• м. Теребовля – 9

• смт Микулинці – 1

• с. Струсів – 1

• с. Долина – 1

• с. Плебанівка – 1

• с. Великикй Говилів – 1

• с. Глищава – 1

• с. Мшанець – 2

Тернопільський район (30 осіб):

• с. Байківці – 4

• с. Чистилів – 2

• с. Шляхтинці – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Дичків – 1

• с. Козівка – 1

• с. Івачів-Долішній – 1

• с. Великі Гаї – 4

• с. Біла – 2

• с. Йосипівка – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Баворів – 1

• с. Петриків – 2

• с. Буцнів – 1

• с. Білоскірка – 1

• с. Лозова – 1

• с. Драганівка – 1

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Грабовець – 1

️Чортківський район (26 осіб):

• м. Чортків – 18

• с. Ридодуби – 1

• с. Звиняч – 1

• с. Шманьківчики – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Колиндяни – 2

• с. Улашківці – 1

• с. Великі Чорнокінці – 1

Шумський район (6 осіб): • с. Великі Загайці – 1 • с. Биківці – 2 • с. Цеценівка – 1 • с. Новостав – 1 • с. Васьківці – 1