На Тернопільщині відремонтували школу, – діти навчатимуться в сучасних умовах

На Тернопільщині триває будівництво 16 об’єктів Національної програми «Велике будівництво» на загальну суму 182, 3 млн.

Це школа у селі селі Трибухівці, Бучацького району.

В основному корпусі школи навчається 383 учні.

Корпус № 2 це приміщенням старої школи, збудованої у 1954 році, ремонт тут не проводився ще з часів його створення. А аварійному стані знаходилась покрівля, були розбиті вікна та відсутні санвузли.

В планах створити на базі Трибухівської ЗОШ І-ІІІ ст. опорну школу, відтак кількість дітей збільшиться.

Тому надважливим було забезпечити заклад додатковими навчальними приміщеннями.







Тепер у Трибухівській школі буде більше класів та майстерень для навчання. У корпусі старої школи замінили дах, демонтували покрівлі, замінили підлогу, провели термомодернізацію та оздоблення стін.

Загальна кошторисна вартість проекту становить 10200,0 тис. грн.







Тепер діти навчатимуться в сучасних умовах