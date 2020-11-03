Видужали 376 людей, зареєстровано 224 нові випадки COVID-19 та шість смертей 3 листопада в Тернопільській області

Станом на 03 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 21185 випадках діагноз лабораторно підтверджений (19743 випадки – дорослі, 1442 випадки – діти), з них 271 летальний (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 16241 особа.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5614 (4269 одужало, 58 летальних, 1287 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 958 (808 одужало, 8 летальних, 142 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1030 (756 одужало, 18 летальних, 256 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 946 (791 одужало, 17 летальних, 138 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 984 (743 одужало, 13 летальни х, 228 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1027 (795 одужало, 21 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 211 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1009 (810 одужало, 13 летальних, 186 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 521 (444 одужало, 6 летальних, 71 продовжують хворіти);

– Козівський район – 639 (512 одужало, 5 летальних, 122 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1285 (1051 одужало, 22 летальних, 212 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 509 (463 одужало, 2 летальних, 44 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 864 (699 одужало, 14 летальних, 151 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 689 (480 одужало, 4 летальних, 205 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 294 (181 одужало, 3 летальних, 110 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 897 (631 одужало, 19 летальних, 247 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1730 (1288 одужало, 15 летальних, 427 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1508 (1081 одужало, 16 летальних, 411 продовжують хворіти);

– Шумський район – 681 (439 одужало, 16 летальних, 226 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 376 осіб;

– проведено 726 досліджень методом ПЛР;

– підтверджено 224 випадків зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 6 летальних випадки: жінка 83 р. Тернопільський район с. Петриків, жінка 63 р. Шумський район с. Соснівка, жінка 58 р. м. Чортків, жінка 61 р. Кременецький район м. Почаїв, чоловік 52 р. м. Тернопіль, жінка 71 р. Заліщицький район с. Солоне.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (53 особи)

Бережанський район (11 осіб):

• м. Бережани – 8

• с. Куропатники – 1

• с. Нараїв – 1

• с. Демня – 1

Борщівський район (14 осіб):

• м. Борщів – 1

• смт Мельниця-Подільська – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Пилипче – 1

• с. Дністрове – 2

• с. Устя – 1

• с. Боришківці – 1

• с. Цигани – 1

• с. Залісся – 2

• с. Сапогів – 2

• с. Лосяч – 1

Бучацький район (7 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Бариш – 1

• с. Трибухівці – 2

• смт Золотий Потік – 1

• с. Цвітова – 1

Гусятинський район (5 осіб):

• м. Копичинці – 1

• с. Нижбірок – 1

• с. Ємелівка – 1

• с. Вільхівчик – 1

• с. Личківці – 1

Заліщицький район (5 осіб):

• м. Заліщики – 3

• с. Іване-Золоте – 2

Збаразький район (15 осіб):

• м. Збараж – 5

• смт Вишнівець – 1

• с. Кривчики – 2

• с. Малі Вікнини – 1

• с. Доброводи – 1

• с. Зарубинці – 1

• с. Кретівці – 1

• с. Базаринці – 1

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Максимівка – 1

Зборівський район (4 особи):

• смт Залізці – 2

• с. Млинівці – 2

Козівський район (4 особи):

• смт Козова – 2

• с. Криве – 2

Кременецький район (9 осіб):

• м. Кременець – 6

• с. Катеринівка – 1

• с. Бонівка – 1

• с. Хотівка – 1

Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (15 осіб):

• м. Монастириська – 2

• сел. Коропець – 5

• с. Ковалівка – 2

• с. Горожанка – 1

• с. Олеша – 1

• с. Савелівка – 1

• с. Красіїв – 1

• с. Доброводи – 1

• с. Гончарівка – 1

Підволочиський район (18 осіб):

• смт Підволочиськ – 4

• с. Новосілка – 3

• с. Галущинці – 9

• с. Супранівка – 1

• с. Полупанівка – 1

Підгаєцький район (0 осіб):

Теребовлянський район (16 осіб):

• м. Теребовля – 2

• с. Ласківці – 1

• с. Буданів – 3

• с. Мшанець – 1

• с. Ілавче – 1

• с. Сороцьке – 2

• с. Іванівка – 3

• с. Дарахів – 1

• с. Лошнів – 1

• с. Боричівка – 1

Тернопільський район (25 осіб):

• с. Баворів – 1

• с. Великі Гаї – 5

• с. Дичків – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Красівка – 1

• с. Підгородне – 3

• с. Біла – 1

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Лозова – 1

• с. Заств’є – 2

• с. Шляхтинці – 1

• смт Великі Бірки – 1

• с. Настасів – 1

• с. Петриків – 1

• с. Довжанка – 1

• с. Йосипівка – 1

• с. Малий Ходачків – 1

️Чортківський район (10 осіб):

• м. Чортків – 5

• смт Заводське – 1

• с. Колиндяни – 1

• с. Пастуше – 1

• с. Улашківці – 1

• с. Переходи – 1

Шумський район (13 осіб): • м. Шумськ – 7 • с. Великі Дедеркали – 2 • с. Велика Іловиця – 1 • с. Круголець – 1 • с. Малі Дедеркали – 1 • с. Темногайці – 1