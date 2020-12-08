Викладач ТНМУ стала єдиною з України учасницею міжнародної програми

Викладач ТНМУ стала учасницею міжнародної програми від European Society of Intensive Care Medicine

Щороку оргкомітет менторської програми «NEXT-Mentoring» Європейського товариства інтенсивної терапії у співпраці з Дослідницьким центром обирає мотивовану молодь з усього світу, щоб підтримати її у професійному розвитку, науковому становленні, стратегічному плануванні свого росту. Асистент кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Богдана Перевізник декілька місяців тому надіслала аплікаційну форму, щоб взяти участь у конкурсному відборі. Уже цього тижня, а саме 7 грудня 2020 року, відбулася перша зустріч у рамках менторської програми.

Цільова аудиторія проєкту – молоді спеціалісти в галузі анестезіології та інтенсивної терапії до 37 років. Для участі у програмі було обрано 10 осіб з різних країн – Італія, Туреччина, Китай, Франція. Україна представлена лише викладачем ТНМУ.

Тривалість «NEXT-Mentoring» становить два роки. На початку програми кожен учасник знайомиться зі своїм ментором, як правило, це один з професорів того чи іншого європейського університету. Наставник складає план індивідуального розвитку і упродовж двох років дбайливо допомагає його реалізувати. Головне завдання ментора – максимально сприяти розкриттю таланту молодої людини, підготувати її до наукової дослідницької роботи. Для Богдани Перевізник результатом участі має стати підвищення її дослідницьких навичок та збільшення продуктивності, вдосконалення клінічних навичок, всебічний професійний розвиток, культивування мультикультурного спілкування.

У такий спосіб організатори популяризують науку серед молодих спеціалістів.

Упродовж програми має відбутися чотири офлайн зустрічі зі всіма учасниками команди. У зв’язку з пандемією корона вірусної інфекції перша зустріч відбулася онлайн.

Прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська. Світлини з архіву Богдани Перевізник.