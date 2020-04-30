Від завтра і до понеділка на Руській перекриють рух транспорту
У ВИХІДНІ З 1 ДО 3 ТРАВНЯ БУДЕ ПЕРЕКРИТО РУХ ТРАНСПОРТУ НА ВУЛ.РУСЬКІЙ
❌ Не курсуватимуть тролейбуси за маршрутом №2;
‼️Тролейбусний маршрут №5 у ці дні сполучатиме лише масиви Бам та Східний, тролейбуси не заїжджатимуть у центр міста та на Дружбу (а саме: від вул. Текстильної через вул. Київську на вул. Лесі Українки, у зворотньому напрямку – від просп. Степана Бандери на Бам);
✅ Увесь громадський транспорт, який курсує з Дружби на Східний, заїжджатиме на вул. Кн. Острозького – Пирогова – О. Гоголя без заїзду на вул. Руську (зуп. Євроринок), у зворотньому напрямку (зі Східного на Дружбу) – через вул. Соломії Крушельницької;
✅Вулицею С. Крушельницької цими