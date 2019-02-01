Вирішення найболючішої проблеми тернополян суд переніс на інший день

Вчора, 31 січня, відбувся суд за позовом адвоката Ростислава Небельського проти рішення виконкому тернопільської міської ради щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Чергове засідання перенесли на 12 лютого.

За словами громадського активіста Олега Синовця, адвокат дуже професійно в суді висвітлив усі зловживання влади та нехтування законами під час процедури підняття тарифів на проїзд в громадському транспорті Тернополя.

Лише одного не зрозумів, чому суддя оголосила таку довгу перерву, аж до 11 год. 12 лютого, адже рішення по справі можна було виносити сьогодні. Сподіваюся, що правда переможе, незаконне рішення виконкому буде скасоване в судовому порядку і після цього відбудуться справжні, широкі громадські слухання та будуть дотримані усі вимоги законів щодо прийняття економічно обгрунтованих тарифів. Але ж всі ми добре знаємо, як мер вміє хитро крутити рішеннями, ще краще як циган сонцем, тому не здивуюся, якщо в чергове скасоване рішення будуть вноситися зміни, чи доповнення, – каже Олег Синовець.

Нагадаємо, що 30 жовтня 2018 року на виконавчому комітеті депутати Тернопільської міської ради прийняли рішення підвищити тариф на проїзд у громадському транспорті до 9 гривень за проїзд у маршрутках, у тролейбусах – до 8. Тернополяни протестували проти такого підняття і Сергій Надал відмінив рішення виконавчого комітету, що не завадило згодом знову підняти ціну за проїзд.

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