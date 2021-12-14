У музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини презентували виставку архівних документів українського підпілля Організації українських націоналістів, а також особистих речей повстанців. Про це повідомив заступник директора з наукової роботи цього музею Сергій Волянюк, пише Суспільне.

За його словами, архіви та речі знайшли у трьох бідонах на Бережанщині в жовтні цього року й передали музею. Працівники музею розконсервували бідони та знайшли альбом з двома десятками малюнків Ніла Хасевича.

Фото: Леся Продоус/Суспільне Документи й книги планують реставрувати та оцифрувати

Ніл Хасевич – відомий український графік і художник який все життя провів у підпіллі. Став загальновизнаною людиною. Ще до Другої світової війни виставляв роботи у Варшаві. Його роботи презентувалися під час Холодної війни. В підпіллі займався не тільки графічними роботами, а став членом української визвольної ради. Був представником цього органу в підпіллі на території Волині.

Фото: Леся Продоус/Суспільне Ніл Хасевич – відомий український графік і художник який все життя провів у підпіллі

Історик Володимир Пукач розповів, за період Незалежності України це перший альбом з оригінальними роботами Ніла Хасевича, який знайшли на території України:

“Насправді, історична цінність її досить значна. Тут охоплені матеріали з різних територій України. Є матеріали з Київщини. Уявіть собі, що на Київщині в 1951 році проходила боротьба за Незалежну Україну”.

Фото: Леся Продоус/Суспільне У Тернополі показали архів ОУН, який знайшли в бідонах

Сергій Волянюк каже, в музеї виставка триватиме 2 дні. Потім документи і книги і малюнки планують реставрувати та оцифрувати.