На Лановеччині першим у 2021 році народився хлопчик, якого назвали Захар

На Лановеччині у пологовому відділенні районної лікарні 5 січня народилося перше немовля 2021 року. Хлопчик з’явився на світ о 21 годині 20 хвилин. Вага маленького богатиря — 4 кг 600 грамів, зріст 57 см.

Щасливі батьки — Наталія та Володимир Біняшевські з Білозірки назвали молодшого синочка Захаром. Мама і дитина після пологів почуваються добре. А в сім’ї ще підростають шістнадцятирічний Денис і дворічна Варвара, повідомляє Голос Лановеччини.