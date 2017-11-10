У гуртожитку в Збаражі воду грітимуть сонячною енергією

З травня 2017 року в Збаражі реалізують проект “Школа доброї енергії”.

Виконавцями проекту є польська Фундація “INNOWATIS” спільно з Тернопільським регіональним відділенням Асоціації міст України. Реалізація даного проекту стала можливою завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Польщі в рамках програми “Польська допомога”.

Днями завершать втілення основного етапу проекту – встановлення двох систем сонячних колекторів для підігріву гарячої води в гуртожитку та основному корпусі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою (м. Збараж).

На жаль, в ході виконання даного етапу виникли певні труднощі в доставці колекторів з Польщі. У цьому допомогли народні депутати з Тернопільщини Тарас Юрик та Роман Заставний, голова Тернопільської ОДА Степан Барна та його заступник Юрій Юрик. Вони оперативно втрутилися у вирішення проблем, що виникли з митною службою України.

Міський голова Збаража Роман Полікровський навіть у вихідні був присутній на монтажному майданчику та допомагав з монтажем колекторів. Лановецький міський головаму Роман Казновецький допоміг зі спецавтомобілем, без якого монтажні роботи значно б ускладнилися.

До кінця 2017 року планують втілити ще два компоненти проекту. Перший – впровадження факультативного курсу навчання для курсантів коледжу з питань монтажу та обслуговування систем, що працюють на відновлювальних джерелах енергії. А завершиться реалізація проекту розробленням Плану дій зі сталого енергетичного розвитку для Збаража.

За інформацією Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України.