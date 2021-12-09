Як обрати безпечну іграшку?

Зовсім скоро настане найбільш очікуване свято для малечі – День Святого Миколая. За традицією, батьки підшукують подарунки для малечі, які ті на ранок знайдуть під подушками. Завбачливі батьки вже почали обирати оригінальні та цікаві подарунки своїм чадам. Та чи безпечні вони?

Всі іграшки, які реалізовуються на ринку України, не зважаючи на їх призначення, повинні відповідати встановленим вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2018р. №151. На відповідність вимогам цього нормативного документу спеціалісти відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захсту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області проводять перевірки характеристик продукції, в тому числі іграшок.

Відповідно до вимог Технічного регламенту безпечності іграшок, на продукцію має бути нанесене відповідне маркування:

– інформація про виробника (найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг) та контактна поштова адреса);

– інформація про імпортера (найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг) та контактна поштова адреса);

– позначення типу, номера партії, серійного номера чи моделі або іншого елемента, що дає змогу ідентифікувати іграшку;

– знак відповідності технічним регламентам;

– інструкція з експлуатації та інформація щодо безпечності; – попереджувальна інформація.

Тож будьте уважними при виборі іграшок, це допоможе Вам зберегти не лише святковий настрій, а й здоров’я своїх дітей.