Як пройшли Великодні свята у військових частинах Тернополя

У світлий празник Христового Воскресіння до військових частин Тернополя завітали військовий капелан отець Микола Квич та брати семінаристи Тернопільської духовної семінарії. Священик-капелан здійснив Богослужіння Страсного тижня та Пасхи: виставив Плащаницю, організував молитовні чування, відслужив Воскресну Літургію та освятив паски і великодні страви.

«Військові брали активну участь у Богослужіннях та долучались до них співом, а також були задоволені та дякували за те, що була можливість відчути святкування Великодніх свят поза власним домом», – розповідає о. Микола Квич.

Опісля всі присутні заспівали тропар Воскресіння “Христос Воскрес!”, а отець благословляв Великоднім благословенням.

У ці дні також вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя за цілісність і незалежність України.