У підземеллях під тернопільською церквою можна знайти цінну Біблію, інкрустовану дорогоцінним камінням

СЕРІЯ НАЙЦІКАВІШИХ ТА НАЙЗАГАДКОВІШИХ ФАКТІВ ПРО ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ПІДЗЕМЕЛЛЯ. 5 ФАКТ.

Відомо, що у церкві над ставом до війни зберігалася Біблія XVII століття, інкрустована дорогоцінним камінням. Вона вважалася дуже великою цінністю у віруючих. Коли почалася війна, Біблія зникла і до сьогодні невідомо, де вона знаходиться. Юзеф Зіммельс вважав, що є шанс знайти її саме у підземеллях під церквою. Адже, коли почали бомбити Тернопіль, дуже небезпечно було хапати таку дорогоцінну річ і кудись тікати, бо вберегти її в цих умовах було неможливо. Її було легше заховати у підземному ході, що підходив до церкви, і замурувати, а згодом віднайти.