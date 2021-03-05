Як у Тернополі привітали зі святом рятувальниць (фото)

Заходи з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня в обласному управлінні ДСНС України відбулись 5 березня.

Начальник Управління Віктор Маслей привітав рятувальниць зі святом, побажав натхнення та сил для нових звершень, міцного здоров’я, успіхів в усіх сферах життя. Також, він вручив погони капітана служби цивільного захисту фахівчині з персоналу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Інні Осипкіній, з нагоди присвоєння її чергового спеціального звання.

А на передодні святкування працівниці Управління відвідали Тернопільський драматичний театр ім. Тараса Шевченка, де провели чудовий вечір, відпочили від щоденної праці та переглянули цікаву комедійну виставу.