 Як вирішується “квартирне питання” рятувальників Тернопільщини

На сьогодні троє працівників ДСНС України у Тернопільській області успішно скористалися програмою фінансового лізингу МВС і вже живуть у власних помешканнях. Про це “Погляду” розповів в інтерв’ю начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей.

— Для працівників ДСНС завжди дуже важливим був і є соціальний пакет — грошове забезпечення або соціальні пільги. Адже служба в нас нелегка, пов’язана з ризиком для життя і здоров’я, тому дуже важливо для нас те, що Міністерство внутрішніх справ України у цьому році запустило важливий соціальний проєкт для поліцейських і рятувальників — можливість придбання житла спільно з іпотечною установою, – зазначив Віктор Маслей. – Ця програма цікава тим, що держава бере на себе зобов’язання погашення відсотків кредиту, а також погашення певних відсотків самого тіла кредиту. Якщо у сім’ї працівника ДСНС народилася дитина, якщо він прослужив більше 10 років, то платити доведеться ще менше. Але якщо наш працівник, який отримав такий кредит, буде звільнений з негативних причин (через корупцію чи порушення дисципліни), то держава, відповідно до договору, анулює свої зобов’язання щодо кредиту. Цей працівник повинен буде сам сплачувати і тіло кредиту, і відсотки. Це є свого роду певний запобіжник для наших колег не вчиняти проступків.

На сьогодні троє працівників ДСНС України у Тернопільській області успішно скористалися програмою фінансового лізингу МВС і вже живуть у власних домівках.

— Зараз більше 100 осіб нашого управління потребують покращення житлових умов, – сказав В. Маслей. – Однак ми вже направили до державної іпотечної установи ще 51 пакет документів для прийняття рішення у придбанні житла для наших працівників.

Крім лізингу, рятувальникам намагаються допомогти в житловому питанні всіма можливими шляхами.

— У нас зараз є дві земельні ділянки у Тернополі, які, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, віднесені до таких, на яких може здійснюватися інвестиційне будівництво. Ми провели відповідні тендерні процедури, за результатами конкурсу зараз укладено дві угоди на будівництво двох житлових будинків у Тернополі для працівників пожежно-рятувальної служби. Один будинок буде повністю житлом для працівників, також інвестор бере на себе зобов’язання побудувати пожежну частину на масиві “Дружба”, де на сьогодні, на жаль, ми не маємо пожежної частини, але яка там дуже потрібна. Надіємося, найближчим часом інвестор виконає свої зобов’язання і побудує пожежну частину, – поділився планами Віктор Маслей.