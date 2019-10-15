На чужій автівці нетверезий викрадач з Підволочиська прямував до Тернополя

23-річному жителю Підволочиського району місцеві поліцейські інкримінують частину першу статті 289 ККУ. Зловмисник, будучи у стані алкогольного сп’яніння, викрав автівку з чужого подвір’я.

Крадія вдалося оперативно затримати в одному з сіл Тернопільського району, проте той наполягав, що не чинив протиправного, а машину дав йому знайомий.

У ході досудового розслідування версія крадія не знайшла підтвердження, натомість поліцейські зібрали достатньо доказів, що транспортний засіб таки було викрадено. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також зловмисник поніс адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.