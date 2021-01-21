10:05 | 21.01.2021
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Новини Тернополя 

Яка ситуація із сovid-19 на Тернопільщині і де найбільше хворіють станом на 21 січня

Irena 0 Views Прокоментуй!

152 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 21 січня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 3 (чоловік 80 р. Лановецький район с. Юськівці, жінка 53 р. м. Тернопіль, жінка 83 р. м. Тернопіль).
🔺одужало – 77 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 511
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 36532 особи;
🔺одужало – 33170 осіб;
🔺летальних випадків – 506 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10256 (8684 одужало, 120 летальних);
– Бережанський район – 1859 (1733 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1700 (1594 одужало, 32 летальних);
– Бучацький район – 1311 (1226 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1766 (1649 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1580 (1456 одужало, 32 летальних);
– Збаразький район – 1824 (1683 одужало, 26 летальних);
– Зборівський район – 831 (779 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1106 (995 одужало, 8 летальних);
– Кременецький район – 2117 (1945 одужало, 35 летальних);
– Лановецький район – 937 (893 одужало, 4 летальних);
– Монастириський район – 1179 (1131 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1449 (1377 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 494 (472 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1469 (1360 одужало, 31 летальних);
– Тернопільський район – 3084 (2751 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2413 (2338 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1157 (1104 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (66 осіб)

⭕️Бережанський район (2 особи):

• м. Бережани – 2

⭕️Борщівський район (6 осіб):

• м. Борщів – 3

• с. Верхняківці – 1

• с. Худіївці – 1

• с. Вовківці – 1

⭕️Бучацький район (6 осіб):

• с. Язловець – 1

• с. Трибухівці – 2

• с. Підзамочок – 2

• с. Переволоки – 1

⭕️Гусятинський район (1 особа):

• с. Яблунівка – 1

⭕️Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 4

• с. Добровляни – 5

• с. Головчинці – 1

⭕️Збаразький район (4 особи):

• с. Олишківці – 1

• с. Доброводи – 3

⭕️Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 3

• с. Розгадів – 1

• с. Озерна – 1

⭕️Козівський район (8 осіб):

• смт Козова – 6

• с. Августівка – 1

• с. Конюхи – 1

⭕️Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Іква – 1

• с. Жолоби – 1

⭕️Лановецький район (8 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Борщів – 2

• с. Ванжулів – 2

• с. Юськівці – 1

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (0 осіб)

⭕️Підгаєцький район (4 особи):

• с. Сільце – 1

• с. Старе Місто – 1

• с. Голгоча – 1

• с. Заставче – 1

⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• с. Плебанівка – 1

• с. Бернадівка – 1

• с. Соколів – 1

⭕️Тернопільський район (9 осіб):

• смт Великі Бірки – 2

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Біла – 3

• с. Петриків – 2

⭕️Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 3

• с. Сосулівка – 3

• с. Джурин – 1

• с. Нагірянка – 1

⭕️Шумський район (8 осіб):

• с. Малі Садки – 1

• с. Боложівка – 7

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