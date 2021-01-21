Яка ситуація із сovid-19 на Тернопільщині і де найбільше хворіють станом на 21 січня
152 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 21 січня 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (66 осіб)
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 2
Борщівський район (6 осіб):
• м. Борщів – 3
• с. Верхняківці – 1
• с. Худіївці – 1
• с. Вовківці – 1
Бучацький район (6 осіб):
• с. Язловець – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Підзамочок – 2
• с. Переволоки – 1
Гусятинський район (1 особа):
• с. Яблунівка – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики – 4
• с. Добровляни – 5
• с. Головчинці – 1
Збаразький район (4 особи):
• с. Олишківці – 1
• с. Доброводи – 3
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Розгадів – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Августівка – 1
• с. Конюхи – 1
Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Іква – 1
• с. Жолоби – 1
Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Борщів – 2
• с. Ванжулів – 2
• с. Юськівці – 1
Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (0 осіб)
Підгаєцький район (4 особи):
• с. Сільце – 1
• с. Старе Місто – 1
• с. Голгоча – 1
• с. Заставче – 1
Теребовлянський район (3 особи):
• с. Плебанівка – 1
• с. Бернадівка – 1
• с. Соколів – 1
Тернопільський район (9 осіб):
• смт Великі Бірки – 2
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Біла – 3
• с. Петриків – 2
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Сосулівка – 3
• с. Джурин – 1
• с. Нагірянка – 1
Шумський район (8 осіб):
• с. Малі Садки – 1
• с. Боложівка – 7