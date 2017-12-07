Які безкоштовні клуби англійської мови діють у Тернополі

Тернополяни, до вашої уваги безкоштовні клуби англійської мови у грудні 2017 р.

Запрошуємо вивчати англійську мову у таких клубах:

– Клуб спілкування англійською мовою – щовівторка 17:00-19:00

– Клуб «Досліджуємо США разом» – щосереди 17:00-19:00

– Англійська мова для початківців – щочетверга 17:00-18:30

– Клуб ораторської майстерності – щонеділі 15:00-17:00

Наша адреса: вул. Нечая, 29, Тернопільська обласна бібліотека для молоді, 2 поверх, Вікно в Америку для майбутніх лідерів

Дізнавайтесь більше за телефоном +38 (0352) 25-97-15.