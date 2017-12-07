Які безкоштовні клуби англійської мови діють у Тернополі
Тернополяни, до вашої уваги безкоштовні клуби англійської мови у грудні 2017 р.
Запрошуємо вивчати англійську мову у таких клубах:
– Клуб спілкування англійською мовою – щовівторка 17:00-19:00
– Клуб «Досліджуємо США разом» – щосереди 17:00-19:00
– Англійська мова для початківців – щочетверга 17:00-18:30
– Клуб ораторської майстерності – щонеділі 15:00-17:00
Наша адреса: вул. Нечая, 29, Тернопільська обласна бібліотека для молоді, 2 поверх, Вікно в Америку для майбутніх лідерів
Дізнавайтесь більше за телефоном +38 (0352) 25-97-15.