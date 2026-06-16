Загинули майор і старший лейтенант: на Хмельниччині зазнав катастрофи Су-24М

Увечері 16 червня 2026 року на Хмельниччині сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М. Трагедія забрала життя двох українських військових льотчиків, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як повідомили у 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил ЗСУ, близько 19:00 під час виконання завдання зазнав катастрофи літак Су-24М.

Екіпаж повітряного судна складався з льотчика та штурмана. На жаль, обидва військовослужбовці загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

«Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича. Вони боронили нашу країну до останнього подиху», – зазначили у бригаді.

На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає.

Наразі причини та обставини катастрофи встановлюються. Відповідні служби проводять розслідування.