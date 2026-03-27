У Тернополі п’яний водій спричинив ДТП

У Тернополі на вулиці Володимира Винниченка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія. Про це повідомили в Патрульній поліції Тернопільської області.

Аварія трапилася ввечері, обійшлося без травмованих. За даними патрульних, 45-річний водій автомобіля Volkswagen Golf перебував у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням і врізався у припаркований автомобіль Daewoo Nexia.

Огляд на стан сп’яніння провели на місці за допомогою приладу Драгер. Результат показав 2,33 проміле алкоголю, що більш ніж у 11 разів перевищує допустиму норму. Крім того, правоохоронці встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами та не мав при собі необхідних документів.

На водія склали одразу кілька адміністративних матеріалів: за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, керування без відповідних документів, керування особою, позбавленою права керування, а також за керування у стані сп’яніння. Посвідчення водія у порушника вилучили.

Правоохоронці вкотре закликають громадян не сідати за кермо у нетверезому стані та дотримуватися правил дорожнього руху задля безпеки.