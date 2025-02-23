Офіцер Тернопільської артбригади «Шомпол»: «Найболючіше зараз – тил байдужіє до військових»

Старшому офіцеру батареї Тернопільської артилерійської бригади з позивним «Шомпол» лише 21 рік. Йому було десять, коли батько загинув у зоні АТО. Згодом син вирішив стати військовослужбовцем. Воював на Запорізькому напрямку. Учасник Курської операції. Каже: «Найболючіше зараз – тил байдужіє до військових… Ті, хто воює, теж хотіли б жити мирним життям, працювати, творити. Але вони захищають тил».

Йому було 10 років, коли батько загинув у зоні АТО, згодом і сам вирішив стати військовослужбовцем. Мати не підтримувала його вибору, однак дала згоду, щоб син реалізував себе в улюбленій справі.

Ми продовжуємо проєкт «Героям слава». Знайомтеся: старший офіцер батареї Тернопільської артилерійської бригади з позивним «Шомпол».

2019 рік. 15-річний юнак вступає до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, далі – чотири роки навчання в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – і ось він уже фахівець з управління артилерійськими підрозділами. За успішністю в рейтингу випускників він був чотирнадцятим зі 116, і це дає йому право вибрати частину. Він не вагається – 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола!

На сьогодні «Шомпол» має посаду старшого офіцера батареї. Його зона відповідальності – технічний стан гармат, координація стрільби. Фактично, перший заступник командира батареї. Від загальних завдань до роботи з матеріальною базою, від коригування вогню до ухвалення рішень у критичних ситуаціях.

Воює всього вісім місяців. І вже відчуває різницю між навчанням і бойовою практикою.

Академія, за словами нашого героя, це наче інкубаторське середовище, де вчать бути офіцером за схемами, підручниками. Але війна гартує інакше – морально і фізично.

– Сучасна війна – інша, це те, чого нас не вчили, – каже. – Я потрапив у дуже злагоджений підрозділ, хлопці допомогли швидко все освоїти: менше бюрократії – більше бойової роботи.

Команда Шомпола працює 24/7, гармати відпрацьовують у режимі максимуму, допоки дозволяє ресурс.

– У порівнянні з радянськими гарматами, наша «М-777» – це небо і земля, – розповів «Шомпол» про «бойового коня». – Вона легша, точніша, маневреніша. Але водночас вразливіша. Американці її створили, враховуючи війну, де ворог не відповідає одразу.

Якщо гармата виходить з ладу, діє ремонтна група. Одні проблеми усувають на місці. Якщо ж ушкодження не пов’язане з експлуатаційним зносом – забирають. Але головне – враховувати всі загрози. FPV-дрони, «Орлани» – кожне переміщення піддається ризику – гармата може стати мішенню.

Підрозділ, у який він потрапив, за місяць знищив 60 артилерійських установок противника на Запорізькому напрямку.

– Комбат узяв мене під крило, вчив, як абетку, – пригадує.

Мамі «Шомпол» казав, що далеко в тилу. Насправді, були за 4500 метрів від «нуля». А згодом заходили ще глибше.

Головна робота – це злагодженість розрахунку. Постріл – лише один із його обов’язків. Особистий настріл, за його коригуванням – 3500 снарядів. Знищена ворожа техніка, уражено близко двох тисяч живої сили, припускає, що половина з них уже – «на концерті Кобзона».

Серпень 2014 року залишив біль у родині «Шомпола» назавжди. І саме серпень 2024-го відкрив військову історію нового героя, який продовжив справу батька. 6 серпня розпочалася Курська операція. Підрозділ «Шомпола» пробив кордон за день. Це було всього за місяць після випуску з академії. Йому – 21 рік. Товаришам казав дивитися новини, з багатьма попрощався. Мама не знала.

– Це була робота нашої батареї, – каже. – Пригадуєте в новинах про Суджу, про кільце? Це – ми. Ми перші з артилеристів перетнули кордон з нашої лінії прориву. Тоді ж на тралах стояли два ворожі танки, і ми їх спалили. Про це повідомляли всі новини.

До цієї операції готувалися три тижні. Вийшли в район Краматорська, отримали завдання. Командир підрозділу пояснив мінімальну задачу. Далі – рекогностування, дистанційне мінування, 24/7 охорона й оборона позицій, спостереження, очікування команди на прорив.

Безпосередні обов’язки «Шомпола» на час операції – організація переміщення, виставлення гармат, доставка боєкомплекту. За день батарея могла випустити 70 снарядів.

– Нашим завданням на місці було подавлення підтягування резервів противника, – розповідає. – Ми розуміли, що нас там може чекати сильніший ворог. Але сумнівів не було зовсім.

Команда виконала роботу успішно. Вважає, що важливу роль відіграла бадьорість колективу. Розуміли: якщо зроблять щось не так – загинуть люди.

Для «Шомпола» операція на Курщині тривала місяць, а загалом його географія війни встигла охопити ще східні і південно-східні напрямки бойових дій.

Є речі, про які краще не говорити. Вони не сподобаються багатьом. Але мовчати про них ще гірше. Найболючіше зараз – тил байдужіє до військових.

– Люди почали забувати, що війна триває, це деморалізує, – ділиться «Шомпол». – Хто не має в родині військового, не розуміє. Втомлюються буденністю, живуть своїм життям, і їхні благородні справи вже не мають стосунку до збереження цілісності України.

Ті, хто воює, на думку «Шомпола», теж хотіли б жити мирним життям, працювати, творити. Але вони захищають тил. І якщо не буде військових, всі ці буденні справи можуть враз обнулитися.

– На початку 2022-го ми стали пліч-о-пліч, це відчувалося, зараз цього немає, – веде далі військовослужбовець. – Армія – це не щось абстрактне. Це – люди, долі. Усі різні, але кожен зробив вибір. І коли цей вибір починають знецінювати, коли військових у тилу уникають, коли на вулиці в формі зустрічають насторожено, бо думають, що ТЦК, – це жахливо. Люди бояться мобілізації, бо створюються стереотипи, що війна – це смерть, біда. А ми виконуємо обов’язок перед державою. Ми воюємо за сім’ю, за своїх рідних.

На запитання про мрії, плани, сподівання, відповідає коротко:

– На війні ти не знаєш, що з тобою буде за годину, стараюся просто робити краще, ніж можу.

Сам воює не заради звань чи відзнак, однак переживає, за хлопців, які пройшли пекло. Сподівається, що праця хлопців буде винагороджена.

А після Перемоги, за словами «Шомпола», країна має змінюватися.

– Треба реформувати, прагнути кращого. І завжди гідно вшановувати тих, хто ціною власного життя здобув цю Перемогу.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.