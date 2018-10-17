Єдиний українець із механічним серцем живе у Тернополі (відео)

Єдиний українець із механічним серцем, якому минулої п’ятниці, 12 жовтня, зробили унікальну операцію, почувається добре.

Сім’ю 46-річного Василя Павлюка в Інституті серця вчать користуватися приладом, який тепер відповідає за життя чоловіка, повідомляє ТСН.

На четверту добу після операції поряд із Василем у реанімації перебувають його дружина і мама. За станом пацієнта цілодобово стежать монітори.

“Настрій хороший. Болить — нічого не болить. Задишки немає”, — каже пацієнт. Йому встановили механічне серце, яке допомагає справжньому серцю качати кров. Операцію робила команда лікарів, серед яких і Борис Тодуров.

“Заїжджали в операційну вже з тиском 50. Думаю, якби ми не імплементували йому механічне серце, завтра цього пацієнта могли б втратити. На жаль, ми втрачаємо до тисячі таких пацієнтів за рік”, — пояснив кардіохірург.

Василь згадує свої перші думки після наркозу: спочатку навіть не повірив, що вже усе позаду.

“Знав, що будуть різати грудну клітку. Ну, очікував на біль. Тут прокинувся, думаю: щось не те. Нічого не болить”, — сміється пацієнт. За його словами, нічого стороннього в тілі не відчуває, а найбільше хоче побачити 14-річну доньку і з’їсти шматок торту.

“Я дуже люблю солодке. Торти. Компот. Варення різні. Ось я б хотів”, — зізнався пацієнт.

Лікарі розповідають, що все пройшло вдало. “Стан пацієнта цілком стабільний. Німецькі фахівці, які повинні нас консультувати, кажуть, що все настільки в порядку, що їм тут робити нічого. І поїхали навіть раніше”, — розповів завідувач відділенням інтенсивної терапії для дорослих Інституту серця МОЗ Ігор Кузьмич.

Ще місяць Василь проведе у лікарні. Зараз апарат, який допомагає механічному серцю працювати, підключений до загальної системи. Вдома потрібно буде постійно стежити за зарядом акумуляторів і носити із собою спеціальну сумку.

“Потихеньку вчать. Показували, як треба з’єднувати, як роз’єднувати. Помалу показують, щоб запам’ятати. Ну, я так чула — не можна в річці купатися. І в морі”, — розповіла дружина пацієнта Надія Кіянчук.

Василь став третім таким пацієнтом в Україні й уже єдиним: перша людина, якій поставили штучне серце, померла від інсульту через півтора року після операції. Другою була жінка — через дев’ять місяців їй замінили механічне серце на справжнє. Василь Павлюк теж сподівається через деякий час отримати донорське серце у Білорусі.