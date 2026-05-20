Шістьох спільників викрито на привласненні комунальних земель поблизу Тернополя

На Тернопільщині викрито факти незаконного вибуття з комунальної власності у приватну двох земельних ділянок загальною вартістю понад 3 мільйони гривень у селі поблизу Тернополя. Повідомлено про підозри 6 особам, причетним до вчинення злочину.

​За даними слідства, підозрювані достовірно знаючи про неможливість законного виділення землі під час дії правового режиму воєнного стану, виготовили та реєстрували неправдивуземлевпорядну документацію. У офіційні документи внесли фальшиві дані про наявність на ділянках об’єктів нерухомого майна. Йшлося про житловий та садовий будинки. Насправді ж обидві ділянки були абсолютно вільні від забудови, і жодне будівництво на них ніколи не здійснювалось.

Правопорушникам повідомлено про підозри у шахрайстві, підробленні документів, зловживанні владою та несанкціонованих діях з інформацією за ч.5 ст. 190, ч. 3 та 4 ст. 358, ч. 1 та 3 ст. 362, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України. Серед фігурантів кримінальної справи — державні реєстратори посадові особи органу місцевого самоврядування, а також власники незаконно набутих земельних ділянок.

Розслідування здійснюють слідчі відділу поліції №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.