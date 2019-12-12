На польському аукціоні продається великий альбом зі світлинами та листівками старої Теребовлі

Про це йдеться у групі Старе фото Теребовлі і околиць.

Продавець збирав це багато років. Багато з цих фото траплялись раніше мені чи іншим шукачам на різних аукціонах. Тому електронні копії світлин хоч в якійсь якості у нас є. Купувати це трохи накладно, якщо ти не колекціонер по життю.

За весь альбом зі 111 листівок і світлин він хоче аж 9999 злотих, понад 60 тисяч гривень. Як на мене то сума величезна.

Але, погодьтесь, це готова колеція, яка мала б гідне місце у місцвому Музей-майстерня м.Теребовля

Ну і цікаво, чи змогли б ми, теребовлянці, зібрати необхідну суму, щоб викупити цю історію Теребовлі у поляків? А може хтось зможе поторгуватись?

Аукціон тут https://allegro.pl/…/ogrom-kolekcja-zycia-zdjecia-i-pocztow…