Земельна оборудка біля Автовокзалу отримала кримінальне провадження

Нещодавно «Сила Людей Тернополя» повідомляла громаду, що 6 червня цього року без публічного обговорення депутати й міський голова віддали в приватну власність земельну ділянку зі зеленими насадженнями площею 997 м кв. поблизу центрального автовокзалу, в одній із найзагазованіших частин міста (перед будинком вул. Живова, 4, кадастровий номер 6110100000:12:012:0042) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Ці факти команда Сили Людей Тернополя висвітлила наприкінці жовтня

У січні вже нового 2020-го року відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачених ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, а правоохоронці отримали дозвіл на вилучення усіх документів по цій справі з Тернопільської міської ради.

«Вбачається, що службові особи Тернопільської міської ради за попередньою змовою, зловживають службовими повноваженнями при вирішенні питання щодо передачі у власність земельної ділянки»,- йдеться в ухвалі суду.

Посилання на ухвалу слідчого судді – http://reyestr.court.gov.ua/Review/86954247

Ухвала оскарженню не підлягає.

Закликаємо правоохоронні органи вчинити всі необхідні законні дії з повернення цінної земельної ділянки у власність громади та покарати винних осіб незалежно від їх статусу та посад.