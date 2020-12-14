З 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум та пов’язані з ним страхові виплати

З 01 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 197 гривень до 2 270 гривень.

Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настало з 01 грудня цього року, розмір допомоги складе:

• потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 38 590 грн;

• сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 227 000 грн;

• утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 45 400 грн.

Раніше ці виплати становили 37 349 грн, 219 700 грн і 43 940 грн відповідно, повідомляє пресслужба виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України