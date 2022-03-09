Понад 100 тонн допомоги опрацювали волонтери Гуманітарного штабу Тернополя

Уже більше тижня у Центрі науки Тернополя діє пункт надання допомоги мешканцям, які прибувають до Тернополя із постраждалих через воєнні дії регіонів України, а також допомоги захисникам.

Як розповіла начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська, за час свого існування Гуманітарний штаб Тернополя опрацював понад 100 тонн вантажу, який спрямовується, як захисникам, так і переселенцям. Також щоденно 150 волонтерів допомагають внутрішньо переселеним громадянам з місцями розташування, забезпечують продуктами, водою, засобами гігієни, речами першої потреби. Ще понад 1600 осіб координують роботу штабу через засоби зв’язку.

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, Тернопільська громада отримала гуманітарну допомогу з Польщі, Латвії, Німеччини.

Ми щиро дякуємо нашим партнерам, перевізникам, представникам контрольних служб, координаторам, волонтерам за організацію гуманітарних вантажів, підтримку і допомогу Україні у боротьбі з агресором.

Також звертаємо увагу, збір харчів, одягу та речей для жителів з інших регіонів триває. Залишати гуманітарну допомогу можна тут:

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення, (вул. Лисенка, 8), цілодобово, тел. (067) 461 10 75;

Центр науки Тернопіль (площа Героїв Євромайдану, 4, графік роботи з 10.00 по 16.00 год).